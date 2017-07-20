سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصيه لـ klma.org
خصوصيه زوارنا لها اهمية بالغة بالنسبة لنا. مثل كثير من المواقع غيرها على شبكة الانترنت
، klma.org نستخدم الكوكيز , كما ايضا وكالات الاعلان لدينا تطلب تنزيل كوكيز في جهاز المستخدم وفي كلتا الحالتين الاستخدام آمن تماما.
لا تستطيع الوصول الى او السيطرة على هذه الكعكات او الكوكيز التي يستخدمها طرف ثالث.
اذا كنت ترغب في تعطيل الكوكيز ، يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات المتصفح الخاص بك.
تحديث مارس 2009 :
– جوجل تستخدم نظام كعكات DART الذي يعرف اهتماماتك عبر الويب ويهتم بالمواقع التي تزورها ولكن لا يتم استقبال اي من باياناتك الشخصية.
– يتم استخدام تلك المعلومات في عرض الاعلانات على صفحات اعلانات جوجل بناء على تصفحك للمواقع لظهور الاعلانات بشكل اقرب اليك
– لتغير اعدادات الخصوصية يمكن التوجه هنـــا
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