من هو هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الجديد الارجنتينى 2015 والسيرة الذاتية له

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أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تعيين الارجنتينى هيكتور كوبر ليكون المدرب الجديد لمنتخب مصر فى المنصب الخالى منذ إقالة شوقى غريب وجهازه الفنى بعد فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس الامم الافريقية , هذا ونقدم لكم الان الاجابة عن سؤال من هو هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الجديد ونقدم السيرة الذاتية له الى جانب الcv الخاص به وحياته وتاريخه وألقابه وإنجازاته والبطولات التى حصل عليها هذا المدرب والمدير الفنى الجديد , يذكر أن عقد المدرب هيكتور كوبر مع مصر سيكون حتى عام 2018 ليقود مصر لنهائيات كأس العالم ,وسيكون راتبة الشهرى هو و2 من المساعدين الاجانب 50 الف دولار.

هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الجديد

هو هيكتور راؤول كوبر من مواليد الارجنتين عام 1955(59 عام) بدأ حياته مع عالم كرة القدم كلاعب وسط مدافع لعب لعدة اندية ومثل منتخب الارجنتين كلاعب ثلاثة مباريات وأعتزل لعب الكرة رسمياً كلاعب عام 1992 ليتوجه الى عالم التدريب.

هيكتور كوبر بدأ مسيرة التدريب عام 1993 كمدير فنى لنادى هوريكان الارجنتينى وحصل معه على المركز الثانى للدورى الارجنتينى ,بعدها درب نادى لانوس الارجنتينى ايضا ليحصل معه على كأس أمريكا الجنوبية كوبا كومبيول , ليذيع صيت هذا المدرب المميز لينتقل بعدها للتدريب فى اسبانيا.

مدرب منتخب مصر الجديد هيكتور كوبر فى المدة من 1997 حتى 1999 درب مايوركا الاسبانية وحقق معه إنجازات مميزة حيث حصل على كأس السوبر الاسبانى والمركز الثانى لكأس الملك والمركز الثانى لكأس الكؤوس الاوروبية, بعدها يصبح مدربا لفالنسيا الاسبانى ويحصل معه على كأس السوبر الاسبانى ووصيف دورى ابطال اوروبا مرتين فى عامى 2000 و 2001.

بعد ذلك انتقل هيكتور كوبر لتدريب أنتر ميلان الايطالى وحصل معه على وصافة السيريا أيه الدورى الايطالى , بعدها عاد لتدريب مايوركا الاسبانى وريال بيتيس الاسبانى ثم بارما الايطالى ثم مديرا فنيا لمنتخب جورجيا , ثم تدولى تدريب نادى أريس اليونانى ثم راسينج ستاندير الاسبانى ثم أورا سبور التركى وفى موسم 2013 – 2014 عين مدربا لنادى الوصل الاماراتى.

مسيرة تدريبه كبيرة جداً وحافلة لمدرب منتخب مصر الجديد هيكتور كوبر, وخبرات كثيرة فى الكثير من القارات فى اوروبا وامريكا الجنوبية واسيا , وأول تجربة له فى أفريقيا ستكون مع منتخب مصر , ما رأيك فى مدرب منتخب مصر الجديد وهل سينجح فى مهتمه الاساسية وهى التأهل الى كأس العالم روسيا 2018؟.