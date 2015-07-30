قائمة أسماء لاعبى نادى روما 2015-2016 بعد إنضمام النجم المصرى محمد صلاح

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أخبار نادى روما الأن هى أهم ما تتابعة جماهير الكرة العربية ، نقدم لكم الأن قائمة أسماء لاعبى روما فى الموسم القادم 2015-2016 بمشاركة النجم محمد صلاح ، وذلك كما قدمنا لكم من قبل رابط صفحة روما الرسمية على الفيسبوك، حيث سينافس صلاح فى مركز الجناح والهجوم عدد من اللاعبون المميزون جداً وستشهد المنافسة على المشاركة فى التشكيلة الرئيسية مجهود كبير من اللاعبين.

المدرب رودى جارسيا وهو مدرب فرنسى 51 عام.

أسماء حراس مرمى نادى روما

تشيزنى حارس روما الجديد والحارس السابق لنادى أرسنالوهو حارس بولندى .

بوجودان لوبونت رومانى.

دى سانتيس وهو حارس إيطالى.

خط دفاع نادى روما :

مايكون دوجلاس برازيلى – اشلى كول إنجليزى لاعب تشيلسى وارسنال السابق – توروسيدس يونانى – مانولاس يونانى – كاستان برازيلى – يانجا مبيوا من افريقيا الوسطى .

أسماء لاعبى خط وسط روما :

دى روسى الدولى الايطالى المشهور – سيدو كيتا المالى ولاعب برشلونة السابق – ستروتمان الدولى الهولندى المشهور – ميراليم بيانيتش من البوسنة – فلورنزى ايطالى – ليوناردو باريديس ارجنتينى – صالح أوكان تركى – نايجولان بلجيكى .

اسماء لاعبى هجوم روما

محمد صلاح الدولى المصرى – فرانشسكو توتى قائد روما وايطاليا – جيرفينهو نجم كوت ديفوار ولاعب ارسنال السابق – أدم لياليتش قائد منتخب صربيا ونجم نادى روما – سيدو دومبيا نجم كوت ديفوار – فيكتور ايبارو.