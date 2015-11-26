من هو عمر خربين لاعب العربى الجديد – ونجم سورى ينضم للبطل الكويتى

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خلال الساعات القادمة يوقع عمر خريبين المهاجم السورى للنادى العربى الكويتى فى صفقة مميزة للبطل الكويتى ، حيث يتسائل الجميع الان من هو عمر خربين لاعب العربى الجديد ، وما هى السيرة الذاتية لهذا اللاعب ، وتاريخه الكروى وال cv , وكم عمر اللاعب عمر خربين الان عند انضمامه للنادى العربى ، كل هذا سنتناوله فى هذا التقرير.

عمر خريبين لاعب العربى الجديد

النجم المتميز عمر خريبين من مواليد مدينة دمشق السورية عام 1994 (يبلغ من العمر الان 21 عام) ، وبرغم سنه الا انه هداف منتخب سوريا فى التصفيات الاسيوية المزدوجة الحالية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم روسيا 2018 ، ونهائيات اسيا 2019 ، لعب عمر خريبين لمنتخب سوريا الاول 25 مباراة سجل فيهم 11 هدف ، كما مثل كل الفئات السنية لمنتخب سوريا.

لعب عمر خريبين لنادى القوة الجوية العراقى منذ 2013 ، وفى موسم الانتقالات الصيفية كان خريبين قريب جدا من الانتقال الى الشباب السعودى ، ولكنه انتقل الى نادى الميناء العراقى ، ولفت اللاعب اليه الانظار بعد تألقه مع منتخب سوريا الاول لينتقل الى العربى الكويتى.

من هو عمر خريبين لاعب الهلال الجديد انتقل النجم عمر خريبين فى موسم الانتقالات الشتوية 2017 الى نادى الهلال السعودى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم قادماً من نادى الظفرة الامارات مع امكانية شراء الهلال للاعب نهائياً فى حال اثبات تواجده مع الفريق.