موعد مباراة الاهلى وبرشلونة الودية القادمة 13-12-2016

كَتَب: .



ننشر موعد مباراة الاهلى وبرشلونة الودية القادمة على كاس الخطوط الجوية القطرية ، موعد مباراة الاهلى وبرشلونة سيقام على ملعب جاسم بن ثانى بنادى الغرافة فى العاصمة القطرية الدوحة بحضور نجوم الفريقين والبطلين السعودي والاسبانى ، مباراة الاهلى وبرشلونة هى قمة خليجية اوروبية فى دوحة الخليج واسيا والمنطقة العربية ، بين بطل الدورى السعودى 2016 الاهلى وبطل الدورى الاسبانى 2016 برشلونة الذى يضمن بين جنباته افضل نجوم كرة القدم فى العالم.

تقدم الخطوط الجوية القطرية عرض شامل ومتميز للراغبين فى حضور موعد مباراة الاهلى وبرشلونة القادمة من خلال الحجز على الموقع الرسمى حيث تتمكن شراء عرض 3 فى 1 لحضور المباراة ، حيث تحصل على عرض الطيران عبر الخطوط الجوية القطرية وحجز فندق الاقامة فى قطر وايضاً الحصول على تذكرة المباراة ، وترسل التذاكر عبر البريد الالكترونى .

موعد مباراة الاهلى وبرشلونة

بالفعل الان بدأ الاقبال الكبير على تذاكر مباراة الاهلى وبرشلونة الاسبانى وسط توقعات عن تزايد الحجز الفندق فى الدوحة العاصمة القطرية من قبل الجماهير الراغبة فى حضور المباراة سواء من الجماهير السعودية او الخليجية او الاوروبية وتحديداً من اسبانيا ، تذيع المباراة قنوات بى ان سبورت ، موعد مباراة الاهلى وبرشلونة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 فى الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت قطر.