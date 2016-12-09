نتائج ومواعيد مباريات كاس جلالة السلطان قابوس اليوم الجمعة 9-12-2016 سلطنة عمان

كَتَب: .



تنطلق فى سلطنة عمان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 مباريات دور 16 من كاس جلالة السلطان قابوس 2017 ، حيث نستعرض معكم نتائج ومواعيد مباريات كاس السلطان قابوس اليوم الجمعة وهى اربعة مباريات فى غاية القوة والندية على ان تقام غداً السبت باقى مباريات دور 16 وهى اربعة مباريات متبقية ، مباريات دور الستة عشر من بطولة كاس السلطان قابوس اليوم وغداً ستكون بخروج المغلوب من مباراة واحدة ويتأهل الفائز مباشرة الى دور الثمانية من البطولة الهامة والمرتقبة .

قمة مواعيد مباريات كاس السلطان 2017 اليوم الجمعة ستكون القمة المرتقبة بين حامل اللقب والفريق الاكثر فوزاً بالبطولة احدهما سيودع البطولة الليلة والاخر سيستمر فى المنافسة ، تلك المباراة القوية ستجمع صحم حامل اللقب وفنجاء الاكثر فوزاً بالبطولة بعدد 9 مرات ، كما ستشهد مباريات كاس السلطان اليوم ديربى العاصمة مسقط بين بوشر ومسقط فى مجمع بوشر الرياضى .

مواعيد مباريات كاس السلطان اليوم الجمعة 9 ديسمبر دور 16 فى سلطنة عمان هى :

المباراة الاولى يلتقى الرستاق وعمان فى مجمع البريمى الرياضى الساعة 4.45 مساء .

المباراة الثانية يلتقى الحمراء وظفاز فى المجمع الشبابى بنزوى الساعة 6 مساء .

المباراة بالثالثة وديربى العاصمة يلتقى وشر ومسقط فى مجمع بوشر الرياضى الساعة 6 مساء.

المباراة الرابعة صحم وفنجاء فى المجمع الشبابى بصحار الساعة 7.30 مساء .