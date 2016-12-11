موعد مباراة مانشيستر يونايتد وتوتنهام اليوم 11-12-2016 في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي صوب ملعب “أولد ترافورد” في مدينة مانشيستر حيث مباراة قمة االإسبوع الخامس عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشيستر يونايتد وتوتنهام، وتكتسي المباراة أهمية كبري خاصة بعد النتائج المسجلة في بداية الجولة من خسارة كبيرة لمانشيستر سيتي أمام ليستر سيتي الذي قدم هدية لتوتنهام من أجل تقاسم المركز الرابع مع السيتي، بالإضافة إلي فوز أرسنال علي ستوك سيتي وخطفه الصدارة مؤقتا من تشيلسي .

وتأتي أهمية المباراة من تواجد كلا الفريقين فوق بعضهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لذا يسعي توتنهام إلي الإبتعاد أكثر عن اليونايتد والإقتراب من رباعي المقدمة، كما يسعي اليونايتد إلي الإقتراب أكثر من توتنهام حيث يصل الفارق بينهما قبل المباراة إلي 6 نقاط .

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة علي ملعب “ستامفورد بريدج” في تمام الساعة

16:15 بتوقيت القاهرة

17:15 بتوقيت مكة المكرمة

14:15 بتوقيت جرينتش

تنقل المباراة المثيرة علي قناة “بي إن سبورت HD2” بتعليق متميز لحفيظ دراجي وبقيادة تحكيمية للحكم الإنجليزي روبيرت مادلي .