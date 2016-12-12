القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة 13-12-2016

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ننشر موعد مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الاسبانى المقرر لها الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 على كاس الخطوط الجوية القطرية 2016 ، وننشر اسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة المرتقبة والتى تقام الثلاثاء على ملعب ثانى بن جاسم بنادى الغرافة فى العاصمة القطرية الدوحة ، وصل كلا الفريقان بالفعل الى الدوحة وحضر النادى الاهلى مساء الاحد حفل العشاء الذى اقامه له النادى الاهلى القطرى ، كما وصل الى فندق اقامة الاهلى فى الدوحة نجم الامارات واسيا عمور الذى سيشارك فى صفوف الاهلى امام برشلونة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة

كل الجماهير العربية والخليجية ستتمكن من مشاهدة مباراة الاهلى وبرشلونة الثلاثاء على كاس الخطوط الجوية القطرية على احدى القنوات المفتوحة حيث ستذيع المباراة القناة السعودية الرياضية الاولى مع المعلق الرياضى عامر عبدالله ، كما ستذيع مباراة الاهلى وبرشلونة قناة بى ان سبورت الاولى مع المعلق فهد العتيى وقناة الكاس الرياضية مع المعلق خليل البلوشى وعبدالله الحربى.

حكم المباراة المرتقبة سيكون الحكم فهد المرى الحكم الدولى القطرى ، هذا وقد نفذت الان كل تذاكر المباراة وسيكون ملعب الغرافة كامل العدد ، موعد مباراة الاهلى وبرشلونة سيكون فى الساعة 7 مساء بتوقيت قطر وتوقيت السعودية.