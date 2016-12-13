قنوات تذيع مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الان اليوم 13-12-2016

كَتَب: .



مشاهدة مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الاسبانى الان اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 سيكون امر متاح للجميع حيث نقدم لكم اسماء قنوات تذيع مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الان حيث ستكون هناك قنوات مفتوحة تذيع المباراة على الهواء ، مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الاسبانى الان على كاس الخطوط الجوية القطرية 2016 ومن المعروف ان شركة الطيران القطرية هى الراعية لكلا الناديين الكبيرين وتقام المباراة اليوم على ملعب ثانى بن جاسم بنادى الغرافة فى الدوحة العاصمة القطرية.

وبمناسبة مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الان اليوم شهدت الدوخة العاصمة القطرية خلال الايام الماضية اقبال سياحى كبير جداً من متابعى كرة القدم السعودية ومتابعى كرة القدمة الاوروبية ، كما شهدت الحجوزات الفندقية فى فنادق دبى ارتفاع كبير كذلك ارتفعت حجوزات واستئجار الشقق الفندقية فى الدوحة والتى تعتبر احدى القبلات السياحية فى العالم خلال اجازة الكريسماس.

قنوات تذيع مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الان

القنوات المفتوحة التى تذيع مباراة الاهلى وبرشلونة الان هى القناة السعودية الرياضية الاولى والقناة السعودية الرياضية الثانية ، كما تذيع المباراة قناة بى ان سبورت الاولى وقناة الكاس الرياضية 1 و 2و5 ، موعد المباراة سيكون فى الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت قطر .