موعد مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة فى كاس مصر 2017

كَتَب: .



كل الجماهير المصرية تتسائل الان عن موعد مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة فى الكاس وبطولة كاس مصر 2016-2017 دور 32 ولماذا تم تأجيل تلك المباراة حتى الان دون باقى مباريات الكاس ، هذا وتم الاعلان رسمياً الان من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة فى كاس مصر دور 32 حيث كان السبب الرئيسى فى موعد المباراة الجديد هو مباريات الزمالك المؤجلة فى الدورى الى جانب مشاركة منتخب مصر الاول فى كاس امم افريقيا.

موعد مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة فى الكاس

من المعروف ان مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة ستكون هامة جداً لأنها بين فريقين متوجين ببطولة كاس مصر ، نادى الزمالك حصل على الكاس 25 مرة بينما نادى الاوليمبى السكندرى حصل على الكاس مرتين والاوليمبى يلعب الان فى دورى الدرجة الاولى المصرى ، نادى الزمالك حصل على بطولة كاس مصر فى الاربعة مواسم الماضية .

اعلن الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم انه فى حال خروج منتخب مصر من دور الثمانية من كاس امم افريقيا ستقام مباراة الزمالك والاوليمبى القادمة فى الكاس مساء يوم 3 فبراير 2017 وتحديداً فى الساعة الثامنة مساء ، بينما اذا تأهل منتخب مصر الى الدور قبل النهائى ستقام مباراة الزمالك والاوليمبى فى شهر مارس 2017.