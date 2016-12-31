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عادل عزت هو رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم الجديد الان ولمدة اربعة سنوات قادمة وسيكون المسئول الاول عن اللعبة وتحقيق كل أمال الجماهير السعودية ، ونستعرض معكم الان من هو عادل عزت رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم الجديد والسيرة الذاتية له ومؤهلاته وخبراته التى رشحته للمنصب ، يذكر ان عادل عزت فاز فى انتخابات الرئاسة بعد منافسة قوية مع سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب ابوعظمة وخوض ثلاثة جولات اعادة.

من هو عادل عزت رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم الجديد

الرئيس الجديد والذى يأتى خلفاً للاستاذ احمد عيد هو الدكتور عادل بن محمد بن عبد الصمد عزت حاصل على الدكتوراة فى التسويق من جامعة باريس كما حصل على درجة الماجستير فى ادارة الاعمال من جامعة مانشستر الانجليزية ، تخرج عادل عزت كمهندس قسم الهندسة الكهربائية جامعة الملك عبد العزيز.

شغل الدكتور عادل عزت منصب المدير التنفيذى لدورى عبد اللطيف جميل وله ايضاً خبرات طويلة فى مجال التسويق وادارة الاعمال والمجال المالى لمدة 20 عام داخل وخارج المملكة ، قبل خوضه لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودى لكرة القدم تقدم باستقالته من منصب رئيس شركة الورق السعودية .