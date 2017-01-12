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متى موعد كاس ولى العهد الكويتى 2017 ومتى موعد مباراة القادسية والكويت النهائية على كاس ولى العهد الكويتى كلها اسئلة تشغل فكر مشجعى ومتابعى كرة القدم الخليجية والكويتية الان لمعرفة بطل النسخة الحالية من تلك الكاس الهامة ، موعد نهائى كاس ولى العهد ومباراة القادسية والكويت ستكون يوم الاثنين 16 يناير 2017 وستقام المباراة النهائية على ستاد جابر الدولى احدث واجمل مبنى رياضى فى الخليج وملاعب كرة القدم فى العالم.

نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 سيكون النهائى رقم 12 لكل فريق حيث وصل القادسية والكويت من قبل الن المباراة النهائية فى تلك البطولة 11 مرة ، نادى القادسية هو النادى الاكثر فوزاً بالبطولة بعدد ثمانية مرات يليه نادى العربى بسبعة القاب ونادى الكويت فى المركز الثالث برصيد خمسة القاب .

موعد نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 مباراة القادسية والكويت

نادى القادسية تاهل الى موعد نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 بعد ان تصدر مجموعته الاولى وجمع 16 نقطة وفى قبل النهائى تغلب على السالمية بنتيجة 4-0 ، بينما الكويت تصدر مجموعته فى دور المجموعات المجموعة الثانية بعدما جمع 17 نقطة وفى قبل النهائى تغلب على نادى الجهراء 5-0 ، تذيع مباراة القادسية والكويت النهائية قناة الكويت سبورت ، موعد نهائى كاس ولى العهد الكويتى يوم الاثنين 16 يناير 2017 فى الاوقات التالية :

الساعة 5.50 مساء بتوقيت الكويت.

الساعة 6.50 مساء بتوقيت دبى.

من تتوقع ان يفوز فى نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017؟.