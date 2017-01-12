كَتَب: .



موعد مباراة القادسية والكويت القادمة سيكون فى نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 حيث سيتنافس كل فريق لتحقيق لقب البطولة واول بطولة فى العام الجديد 2017 فى الموسم الكروى المحلى بالكويت ، موعد مباراة القادسية والكويت فى نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 ستقام يوم الاثنين 16 يناير 2017 على ستاد جابر الدولى فى العاصمة الكويت حيث تشهد تذاكر المباراة اقبال جماهيرى كبير لحضور اللقاء والمباراة المرتقبة ، هذا وسوف نتابع معكم نتيجة ومن فاز ببطولة كاس ولى العهد الكويتى 2017.

مباراة القادسية والكويت فى نهائى كاس ولى العهد الكويتى 2017 ستكون هى اول لقاء بين القادسية والكويت هذا الموسم حيث لم يلتقيا حتى الان فى الدورى والذى يتصدره الكويت بفارق نقطتين فقط عن القادسية صاحب المركز الثالث ، القادسية وصل الى نهائى كاس ولى العهد 2017 بعد الفوز فى قبل النهائى على السالمية 4-5 كما فاز الكويت فى قبل النهائى على الجهراء 5-0.

موعد مباراة القادسية والكويت فى نهائى كاس ولى العهد 2017

فى حال انتهت نتيجة مباراة القادسية والكويت فى نهائى كاس ولى العهد لمصلحة القادسية سيرتفع عدد القابه من تلك البطولة الى 9 القاب بينما اذا فاز الكويت سيكون اللقب السادس ، القنوات الناقلة للنهائى قناة الكويت سبورت موعد مباراة القادسية والكويت يوم الاثنين ستكون فى الاوقات التالية :

5.50 بتوقيت الكويت.

6.50 بتوقيت دبى وابوظبى.