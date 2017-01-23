مباراة مصر وغانا وطموحات قوية للمصرين في التأهل لدور الثمانية

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برصيد ٤ نقاط يتحتل منتخب مصر لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بتصفيات بطولة أمم افريقيا لكرة القدم، وذلك بعد متصدر المجموعة غانا، والتي تتصدرها برصيد ٦ نقاط من فوزين، ووفق هذه النتائج فان فرص مصر جيده جدا للتاهل للادوار النهائية بالبطولة، والذي سيترتب ايضا على لقاء مالي واوغاندا، والذي اذا ما انتهى بالتعادل او فوز اوغاندا فان تاهل مصر شبه مضمون.

تقام مباراة مصر وغانا يوم الاربعاء ٢٥ يناير الجاري في تمام التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بور جنتي بالجابون.

تذيع المباراة حصريا على النايل سات شبكة قنوات بي ان Bein Sports, ولكن هناك بعض القنوات الغير عربية على اقمار اخرى مثل :

Tivibu spor 11853 عمودي 27500 التركي 42

ORTM 12728 أفقى 27500 يوتلسات

tele congo 11623 (v) 27500 هوت بيرد