ريال مدريد يسحق سوسيداد بثلاثية ويتزعم الليجا مستفيدا من تعثر برشلونة وإشبيلية

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انفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزا مهما على ريال سوسيداد بثلاثة نظيفة في إطار مباريات الإسبوع العشرون من الدوري الإسباني، هذا الفوز جعل الريال يبتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلة مستفيدا من تعثر الأول بتعادله مع ريال بيتيس وخسارة الثاني أمام اسبانيول بهدف لثلاثة .

كان ريال مدريد أكثر واقعية علي المرمي رغم إمتلاك سوسيداد للكرة معظم فترات اللقاء، نجح اللعب “كوفازيتش” في تسجيل الهدف الأول للريال في الشوط الأول مستفيدا من تمريرة حاسمة من كرستيانو رونالدو، فيما أضاف رونالدو الهدف الثاني بطريقة جميلة مستفيدا من تمريرة حاسمة من مسجل الهدف الأول .

الهدف الثالث أحرزه اللاعب “موراتا” بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني مستفيدا من عرضية محكمة من اللاعب “لوكاس فاسكيس”، ريال مدريد تتبقي له مباراة مؤجلة مع فالنسيا، في حالة تحقيق الفوز فيها سيبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط كاملة ويقترب أكثر من إحراز اللقب الذي غاب عن خزائن النادي في السنوات الأخيرة ليكون اللقب الأول لزيدان علي مستوي الدوري .