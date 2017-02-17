جدول مواعيد مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدورى المصرى

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تبدأ اليوم الجمعة 17 فبراير مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى العام المصرى لكرة القدم موسم 2016-2017، وتشهد مباريات هذا الأسبوع العديد من المواجهات القوية والمؤثرة سواء على قمة الدورى أو فى الصراع من أجل النجاة من الهبوط، وننشر جدول مواعيد مباريات الأسبوع التاسع عشر بالتوقيت والملاعب التى تقام عليها المباريات، حيث يلتقى فى الثالثة عصراً فريق أسوان مع طنطا على استاد أسوان الدولى، وفى الخامسة والنصف مساءً يلتقى فريق بتروجيت مع الداخلية على استاد السويس الجديد.

وتقام يوم السبت 18 فبراير ثلاث مباريات حيث يلتقى فى الثانية والنصف عصراً فريق الشرقية مع إنبى على استاد جامعة الزقازيق أو استاد بنها ، ويلتقى فى الخامسة والنصف مساءً فريق الاتحاد السكندرى مع وادى دجلة على استاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب، وفى الثامنة إلا الربع مساءً يلتقى فريق الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى على استاد السلام.



وتقام يوم الأحد 19 فبراير مباراتين حيث يلتقى فريق مصر للمقاصة مع سموحة على استاد الفيوم، ويلتقى فى الخامسة مساءً فريق الأهلى مع المقاولون العرب على بتروسبورت.

وتقام يوم الاثنين 20 فبراير مباراة واحدة حيث يلتقى فريق طلائع الجيش مع الزمالك فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى، وتم تأجيل مباراة النصر للتعدين مع المصرى البورسعيدى إلى يوم 4 مارس بسبب مشاركة فريق المصرى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2017 فى الأدوار التمهيدية.