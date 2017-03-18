نتيجة قرعة دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا 2016-2017 مواجهات من نار

كَتَب: .



أسفرت نتيجة قرعة دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا 2017 التى أجريت يوم الجمعة 17 مارس فى مدينة نيون السويسرية على مواجهات من نار فى الدور ربع النهائى للبطولة الأقوى فى العالم أهمها لقاء بايرن ميونيخ الألمانى وحامل اللقب ريال مدريد الإسبانى، ومواجهة برشلونة الإسبانى مع اليوفينتوس الإيطالى طرفا النهائى فى بطولة العام قبل الماضى، ولقاء أتلتيكو مدريد الإسبانى مع ليستر سيتى الإنجليزى، وآخر لقاء مواجهة بروسيا دورتموند الألمانى مع موناكو الفرنسى.

وجاءت نتيجة قرعة دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا 2016-2017 كالتالى :-

1- أتلتيكو مدريد الإسبانى × ليستر سيتى الإنجليزى

2- بروسيا دورتموند الألمانى × موناكو الفرنسى

3- بايرن ميونيخ الألمانى × ريال مدريد الإسبانى

4- اليوفينتوس الإيطالى × برشلونة الإسبانى



تقام لقاءات الذهاب يومى 11 ، 12 أبريل وتقام مباريات العودة يومى 18، 19 أبريل، وتقام مباراة النهائى على الاستاد الوطنى فى مدينة كارديف الويلزية يوم 3 يونيو 2017 ، وسوف تقام قرعة للدور نصف النهائى بعد صعود أربعة أندية من مواجهات دور الثمانية.