متى موعد مباراة سوريا واستراليا القادمة فى ملحق أسيا تصفيات كأس العالم الذهاب والعودة

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ننشر موعد مباراة سوريا واستراليا القادمة فى ملحق أسيا المؤهل فى تصفيات كأس العالم عن قارة أسيا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، هذا وستكون مباراة سوريا واستراليا ذهاب وعودة والفائز بنتيجة المباراتين يتأهل للملحق العالمى حيث سيقابل رابع تصفيات كأس العالم عن اتحاد الكونكاكاف هذا الاتحاد الذى يضم دول امريكا الشمالية والوسطى ودول جزر الكاريبى، تأهل المنتخبين السورى والاسترالى الى ملحق اسيا بعد ان حجزا المركز الثالث فى المجموعتين الاولى والثانية فى اسيا.

منتخب سوريا حقق أداء مبهر فى تصفيات كأس العالم ويستحق ان يصل الى هذا الدور وملحق اسيا بالفعل وكان قريب جد من التأهل مباشرة الى مونديال روسيا لو استطاع الفوز على ايران ىفى المباراة الاخيرة بالتصفيات وكان فائزا فى الشوط الاول، حيث جاء المنتخب السورى ثالثا بعد ايران وكوريا الجنوبية، مباراة سوريا واستراليا فى الملحق ستقام فى شهر اكتوبر، منتخب استراليا جاء ثالث المجموعة الثانية بعد اليابان والمنتخب السعودى أول المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال روسيا.

موعد مباراة سوريا واستراليا القادة فى ملحق اسيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واستراليا الذهاب والعودة فى تصفيات كأس العالم عن قارة اسيا ستكون قنوات بى ان سبورت وقنوات الكاس الرياضية، مباراة الذهاب ستكون مباراة سوريا وستقام يوم 5 اكتوبر 2017 حيث يفاضل الاتحاد السورى لكرة القدم بين ثلاثة دولة لاستضافة تلك المباراة وهم الاردن وسلطنة عمان وقطر، مباراة العودة فى استراليا يوم 10 اكتوبر 2017.