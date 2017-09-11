جدول دورى أبطال أوروبا 2017-2018 ومواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة champions league

كَتَب: .



جدول دورى أبطال أوروبا 2017-2018 هو الحديث المنتظر من كل جماهير كرة القدم العربية والعالمية لتلك البطولة التى تعتبر الأقوى فى عالم كرة القدم، هذا وتبدأ مباريات جدول دورى أبطال أوروبا 2018 ومباريات ريال مدريد وبرشلونة وباقى الاندية وانطلاقة دور المجموعات او دور 32 الجولة الاولى يومى 12و13 سبتمبر 2017، حيث يعتبر دور المجموعات هو البداية الرسمية للبطولة بعد انتهاء الادوار التمهيدية، من الجدير بالذكر ان حامل اللقب لأخر نسختين من الشامبيونزليج هو نادى ريال مدريد بقيادة المدير الفنى المتميز زين الدين زيدان.

جدول دورى أبطال أوروبا 2018 ومباريات ريال مدريد وبرشلونة the champions league

تشارك من أسبانيا فى دور المجموعات من جدول دورى أبطال أوروبا أربعة أندية وهم ريال مدريد وبرشلونة واتليتكو مدريد وأشبيلية، ومن انجلترا التى تعود بقوة للمشاركة هذا الموسم خمسة اندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وتشيلسى بطل الدورى الانجليزى وتوتنهام وليفربول، ومن ايطاليا يشارك فى بطولة دورى ابطال اوروبا ثلاثة اندية وهم اليوفنتوس وصيف النسخة الماضية وروما ونابولى، ومن اقوى الاندية المنافسة على اللقب باريس سان جيرمان وخاصة بعد ضمه لنيمار ومبابى وايضا بايرن ميونخ.

يتكون جدول دورى أبطال أوروبا 2018 من ثمانية مجموعات كل مجموعة بها اربعة اندية يقام بين فرق كل مجموعة دورى من دورين يصعد بنهايته اول وثانى كل مجموعة الى دور 16،مجموعة برشلونة فى الشامبيونزليج هى المجموعة الرابعة والتى تضم اليوفنتوس واولمبياكوس وسبورتنج لشبونة، مجموعة ريال مدريد هى المجموعة الثامنة مع ابويل نيقوسيا وتوتنهام الانجليزى وبورسيا دورتموند الالمانى.