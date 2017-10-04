القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا 5/10/2017 ملحق التصفيات الأسيوية

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القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا يوم الخميس 5 أكتوبر 2017 فى ذهاب ملحق التصفيات الأسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم مونديال روسيا 2018 هو سؤال الجميع وكل الجماهير السورية والعربية فى كل مكان، تقام مباراة الذهاب فى الملحق فى مدينة مالاكا بماليزيا وهو ملعب المنتخب السورى، منتخب سوريا متواجد الان فى ماليزيا بكامل نجومه وفى أتم الاستعداد للموعد المصيرى والمرتقب لتحقيق إنجاز التأهل الى كأس العالم لأول مرة، يذكر ان الفائز بنتيجة مباراة سوريا واستراليا يتأهل للملحق العالمى ليقابل رابع الكونكاكاف.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا ذهاب الملحق

كل الجماهير فى العالم ستتمكن من مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا على قناة مفتوحة مجانية حيث أعلنت قنوات BEIN sports انه سيتم إذاعة مباراة ملحق التصفيات الاسيوية بين المنتخبين السورى والاسترالى على قناة bein sports المفتوحة والمجانية والتى يمكن إستقبالها فى سوريا وفى كل مكان فى العالم بكل سهول ووضح على قمر النايل سات وعلى قمر سهيل سات، المعلق على المباراة سيكون المعلق الرياضى المعروف عصام الشوالى.

منتخب سورية تأهل الى الملحق الاسيوى لتصفيات كأس العالم بعد أن أنهى دور المجموعات والمجموعة الأولى فى المركز الثالث بعد منتخبى ايران وكوريا الجنوبية، المنتخب الاسترالى جاء ثالث المجموعة الثانية بعد اليابان والسعودية، يذكر ان قارة أسيا لديها عدد 4.5 مقعد فى مونديال روسيا كأس العالم 2018 كل الامانى للمنتخب السورى بالتأهل للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واستراليا