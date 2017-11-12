مباراة الهلال واوراوا اليابانى القادمة 2017 والقنوات الناقلة لنهائى دورى أبطال أسيا الذهاب والعودة

كَتَب: .



متى موعد مباراة الهلال واوراوا اليابانى 2017 فى نهائى دورى أبطال أسيا الذهاب والعودة هو من أقوى المواعيد المنتظرة فى السعودية والخليج العربى وعلى كل مستوى قارة أسيا الان، حيث يبحث نادى الهلال الزعيم السعودى عن الفوز والتتويج بالذهب الأسيوى هذا العام كأفضل نادى فى أسيا ثم التأهل الى مونديال كأس العالم للأندية 2017 والذى سيقام هذا العام فى الامارات، يقود الهلال فى المباراة النهائية للبطولة الأسيوية المدير الفنى الكفء والمتميز رامون دياز الذى يقود الزعيم من نصر الى أخر وينقصه الحصول على دورى أبطال أسيا.

مباراة الهلال واوراوا اليابانى الذهاب ستقام فى الرياض على ان تقام مباراة العودة فى اليابان وستكون تلك مباراة التتويج، صعد نادى الهلال الى المباراة النهائية الاسيوية بوصفه بطل غرب أسيا بعدما فاز فى قبل النهائى على بيروزى الايرانى 6-2 بمجموع نتيجتى مباراتى الذهاب والعودة، نادى اوراوا اليابانى صعد الى المباراة النهائية بعد فوزه على شنغهاى الصينى المنافس القوى بنتيجة 2-1، حيث تعادلا فى الصين 1-1 وفاز اوراوا فى مباراة العودة 1-0.

مباراة الهلال واوراوا اليابانى القادمة 2017 نهائى اسيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة والتى ستذيع مباراة الهلال واوراوا ستكون منقولة على قنوات بى ان سبورت، مباراة الذهاب ستكون على ملعب الملك فهد الدولى بالرياض يوم 18 نوفمبر 2017 فى الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية، على ان تقام مباراة العودة فى سايتاما يوم 25 نوفمبر 2017 فى الساعة 1.15 ظهرا بتوقيت السعودية.

الكثير من الجماهير تتسائل الان هل مباراة الهلال واوراوا منقولة على تطبيق دورى بلس وخاصة بعدما نقل التطبيق مباريات منتخب السعودية الودية الاخيرة، ولم تعلن الاتصالات السعودية اى امر يخص هذا وهل سيذيع دورى بلس نهائى اسيا ومباراة الهلال ام لا.

مباراة الهلال واوراوا نهائى دورى ابطال اسيا 2017 الذهاب والعودة

مع تمنياتنا بالتوفيق للزعيم الهلال.