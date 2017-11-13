القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليابانى نهائى اسيا 2017 الذهاب والعودة

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ننشر لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليابانى فى نهائى دورى أبطال أسيا 2017 الذهاب والعودة، حيث يتقابل الزعيم السعودى الهلال بطل غرب أسيا مع أوراوا ريد دياموند اليابانى بطل شرق اسيا فى المباراة النهائية على اللقب الاسيوى الغالى والميداليات الذهبية، وايضا بطل اسيا والفائز فى النهائى سيتأهل الى كأس العالم للأندية التى ستقام هذا العام فى الامارات بمشاركة الاندية ابطال قارات العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليابانى 2017 فى نهائى اسيا

ستكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا الفريق اليابانى قنوات مشفرة حيث ان القناة المالكة لحقوق بث مباريات دورى أبطال أسيا 2017 هى قنوات bein sports والتى ستنقل وتذيع تلك المباراة الذهاب والعودة على قناة بى ان سبورت الاولى، بينما لن تكون هناك قنوات مجانية أو مفتوحة ناقلة لمباراة الهلال فى نهائى دورى ابطال اسيا 2017، كما لن يكون تطبيق دورى بلس ناقل لتلك المباراة حيث لا يمتلك دورى بلس حقوق بثها ونقلها على الهواء.

قنوات bein sports الناقلة لمباراة الهلال واوراوا فى نهائى دورى أبطال اسيا 2017 الذهاب والعودة أكدت انها ستقدم أفضل وكل الامكانيات لتقديم النهائى للجماهير فى أبهى صورة، حيث ستقدم تغطية شاملة وكاملة للمباراة من الملعب والاستوديو ومن عدد من العواصم العربية ولقاءات مع الجمهور، الى جانب التعليق المتميز وفريق من اهم معلقى الوطن العربى، كما تمتلك قنوات bein sports افضل فريق من المحللين الرياضيين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليابانى نهائى اسيا 2017

بالتوفيق للزعيم.