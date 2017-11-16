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متى موعد قرعة كأس العالم 2018 هو السؤال الذى يشغل تفكير كل الجماهير العربية وأيضا كل متابعى كرة القدم فى العالم وذلك بعدما تاكد وصول 32 منتخب رسميا الى النهائيات، حيث سنقدم لكم كل الأخبار عن هذا الحدث الهام والقنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2018 مونديال روسيا حيث ستذيع القرعة قنوات مجانية ومفتوحة لكل الجماهير حول العالم، كما سيكون هناك بث مباشر للقرعة عن طريق موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وموقعه الرسمى، يذكر ان أربعة منتخبات عربية قد تمكنت رسميا من التأهل للمونديال وهى السعودية ومصر والمغرب وتونس.

موعد قرعة كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمونديال روسيا

سيكون موعد قرعة كأس العالم 2018 هو يوم الجمعة 1 ديسمبر 2017 حيث ستقام القرعة فى قصر الكرملين أحد أعظم مبانى العالم أجمع، يحضر عن كل منتخب وصل وصعد للنهائيات المدير الفنى الى جانب رئيس الاتحاد لكرة القدم فى تلك البلد، تم تقسيم القرعة الى اربعة مستويات، وسينتج عنها تقسيم المنتخبات المشاركة فى المونديال الى ثمانية مجموعات كل مجموعة بها اربعة منتخبات يقام بين منتخبات كل مجموعة دورى من دور واحد، يصعد لدور ال16 بطل ووصيف كل مجموعة.

منتخب مصر ومنتخب تونس فى المستوى الثالث لقرعة كأس العالم بروسيا، بينما ياتى المنتخب السعودى والمغربى فى المستوى الرابع، يذكر ان منتخبات القارة الواحدة لن يقعوا فى مجموعة واحدة بدور المجموعات، وستذيع القرعة قناة بى ان سبورت الاخبارية المجانية والمفتوحة والتى يمكن ان يتابعها الملايين حول العالم على قمر النايل سات وترددها هو 12245 عمودى، وكما ذكرنا من قبل موقع الفيفا الرسمى يذيع البطولة على الهواء مباشرة.

موعد قرعة كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمونديال روسيا

تذيع القرعة قناة بى ان سبورت المفتوحة.