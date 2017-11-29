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نقدم لكم كل ما يخص جدول ترتيب الدورى العراقى الان 2018 وكل ما يخص هذا الدورى المتميز والذى يعتبر من أقوى دوريات الخليج العربى والمنطقة العربية وأسيا، ويعتبر الدورى العراقى الممتاز مصنع نجوم كرة القدم العراقية والتى تمثل المنتخب العراقى وتنطلق من بلاد الرافدين إلى كل بلدان العالم، يتنافس على لقب الدورى العراقى 2018 عدد 20 نادى من خلال 38 مرحلة وأسبوع بنهايتهم يتم الاعلان عن البطل، يذكر ان بطلالنسخة الماضية هو فريق القوة العرقية والذى سيدافع عن اللقب هذا الموسم.

يمكن للجميع مشاهدة مباريات الدورى العراقى 2018 على القناة العراقية الرياضية الرسمية المجانية المفتوحة والتى يمكن ان يستقبلها الجميع فى أى مكان فى العالم، وتقدم القناة تغطية شاملة لكل أخبار البطولة ومنها تقديم جدول ترتيب الدورى العراقى الان، إلى جانب الاستوديوهات التحليلة بمشاركة نجوم التحليل الكروى الرياضى العراقى، وتقديم اخر أخبار البطولة أول بأول، تردد القناة العراقية الرياضية على قمر النايل سات هو 12380 أفقى.

جدول ترتيب الدورى العراقى الان 2018 Iraqi League

من أبرز الاندية التى تتنافس على لقب وقمة جدول الدورى العراقى هى أندية القوة الجوية والشرطة والزوراء والطلبة ونفط الوسط ، من المعروف ان نادى الزوراء هو الفريق الاكثر فوزا بالدورى العراقى تاريخيا وبعدد كبير من البطولات يصل الى 20 بطولة، يليه نادى القوة الجوية والذى فاز بالدورى 6 مرات من قبل، نادى الطلبة فاز بالبطولة 5 مرات، نادى الشرطة هو الاخر فاز باللقب 5 مرات ايضا.

جدول ترتيب الدورى العراقى الان 2018

من تتوقع ان يفوز بالبطولة هذا العام؟.