نتيجة انتخابات الاهلى 2017 بين قائمة الخطيب وقائمة طاهر

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نتائج انتخابات النادى الاهلى 2017 بالارقام ستظهر اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017 حيث يتوجه اليوم ما يقرب من 137 ألف عضو بالنادى للمشاركة فى الجمعية العمومية لاختيار رئيس النادى الجديد ومجلس الادارة المنتخب لادارة النادى خلال الاربعة اعوام القادمة، وتبدأ عملية التصويت فى انتخابات الاهلى اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء من خلال 127 لجنة انتخاب، هذا وقد شهدت الحملات الانتخابية لكلا القائمتين جولات مكوكية لعرض برنامجهما على الاعضاء ولتوضيح رؤيتهما لمستقبل النادى الكبير.

يتنافس على الفوز بنتائج انتخابات النادى الاهلى اليوم قائمة محمود الخطيب نائب رئيس النادى السابق، مع قائمة محمود طاهر رئيس النادى الحالى، وستكون المنافسة فى الانتخابات اليوم قوية جدا حيث من المرتقب أن تكون النتائج متقاربة بين المرشحين، ويعتبر النادى الاهلىأكبر الاندية المصرية والافريقية ومن أكبر الاندية العربية، ويتابع الانتخابات اليوم ونتائجها الملايين ليس فى مصر فقط، ولكن الملايين فى الدول العربية والمصريين فى كل انحاء العالم.

نتائج انتخابات النادى الاهلى 2017 الان

بعد انتهاء الساعة السابعة وفترة التصويت ستبدأ عمليات الفرز حيث تشرف على انتخابات الاهلى لجنة قضائية، هذا وقد تم التأكيد انه لن يتم تمديد وقت التصويت بعد السابعة بأى صورة وبأى شكل، وطالب النادى ان يتواجد العضو فى اللجنة الانتخابية المخصصة له ومعه كارنية العضوية وبطاقة الرقم القومى او جواز السفر، وان كارنية العضوية هو بديل البطاقة الانتخابية.

نتائج انتخابات الاهلى 2017

من تتوقع ان يفوز