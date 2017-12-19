جدول مباريات خليجى 23 ومواعيد مباريات العراق والسعودية واليمن والامارات والكويت وقطر

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مباريات جدول خليجى 23 كأس الخليج 2017 ستكون فى دولة الكويت والتى تستضيف البطولة والتى يشارك فيها قمانية منتخبات خليجية خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 وحتى 5 يناير 2018، ملاعب بطولة خليجى 2017 هما ملعبين استاد جابر الدولى واستاد نادى الكويت، وضعت القرعة منتخب الكويت البلد المستضيف على رأس المجموعة الأولى، والمنتخب القطرى حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية، يذكر ان كأس الخليج 23 كانت ستقام فى العراق ثم انتقلت للكويت بسبب حظر الملاعب العراقية، ثم انتقلت لقطر بسبب تجميد النشاط الكروى بالكويت، وبعد رفع الفيفا هذا الايقاف عادت البطولة للكويت بسبب الازمة الخليجية.

مجموعات جدول خليجى 2017 المجموعة الاولى تضم منتخبات الكويت وعمان والسعودية والامارات، المجموعة الثانية تضم قطر والعراق واليمن والبحرين، منتخب الكويت يبحث عن تحقيق اللقب ال11 لبطولة كأس الخليج وخاصة أن البطولة تقام على ملعبه وبين جماهيرة، والازرق الكويتى هو أكثر منتخب فاز بلقب خليجى تلك البطولة التى انطلقت عام 1970 بعدد 10 ألقاب متفوقا على السعودية والعراق وقطر لفوز كل منهما بالبطولة ثلاثة مرات، بينما فاز المنتخب الاماراتى بها مرتين والعمانى فاز بالبطولة الخليجية مرة واحدة.

جدول خليجى 23 بالكويت

يمكن لكل الجماهير فى العالم مشاهدة مباريات كأس الخليج 2017 عبر القنوات الرياضية الخليجية المفتوحة والمجانية، مباراة الافتتاح ستجمع الكويت مع السعودية على ملعب جابر الدولى والذى من المرتقب ان يكون كامل العدد يوم الجمعة القادمة.

جدول خليجى 23 بالكويت 2017

من تتوقع ان يفوز بكاس الخليج العربى بالكويت.