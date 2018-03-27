موعد مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي القادمة في الأسبوع الـ 32 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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جاء توقيت مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي المقبلة، ومع إنطلاق الأسبوع الـ 32 من مباريات الدوري الإنجليزي، أخذت عمليات البحث تدور رحاها هنا وهناك بغرض معرفة مواعيد هذة المباريات التي تشهد أروع الفنون والمهارات في عالم الساحرة المستديرة، ولعل هذة البطولة هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي لتواجد عدد من الفرق التي تحمل طموحات وآمال محبيها وعشاقها من الجماهير لتنال الفوز بلقب عالمي هو الأغلى في الحقيقة، وهل هداف فريق مانشستر يونايتد ، اللاعب روميلو لوكاكو، سوف يعمل على قلب الموازين، ليصعد بفريقه إلى قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، أم ماذا؟، فلا نريد أن كون في عجاله من أمرنا وننتظر ما تسفر عنه مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في موقعة كروية في غاية الروعة.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الأسبوع الـ 32 من الدوري الإنجليزي

جاء موعد مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي السبت الموافق 31 مارس 2018 ، على أرض إستاد أولد ترافورد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في نسخة 2017-2018 لـ مرحلة المجموعات وبالتحديد في المجموعة الـ 32 ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإنجليزية و بالأخص عشاق ومحبي نادي مانشستر سيتي ، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 4:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً في الإمارات العربية.

قنوات البث الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي يوم السبت 31-3-2018

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات الدوري الإنجليزي متابعة مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي ، من هنـــــا

موقع الفريقين قبل مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الأسبوع الـ 32 من الدوري الإنجليزي 2017-2018

قبل أن تبدأ تلك المباراة، يتهافت العديد ليعلم ترتيب فريق مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي في الأسبوع الـ 32، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 30 مباريات، فاز في نحو الـ 20 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 5 مباراة، وخسر نحو الـ 5 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 65 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 2 من جدول فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعن موقف فريق سوانزي سيتي ، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 30 مباريات، فاز في نحو الـ 8 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 7 مباراة، ومُني بخسارة نحو الـ 15 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 31 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 14 من جدول فرق الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

ومما هو جدير بالذكر، بأن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة له كانت مع فريق ليفربول والتي انتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 2-1، ليقتنص نحو الـ 3 نقطة كاملة.

توقعات خبراء كرة القدم العالمية، بأننا سوف نشهد مباراة قوية جداً بين الفريقين، حيث أن كل فريق يمتلك هدف وحيد، ألا وهو الصعود إلى مركز أعلى وإقتناص الثلاث نقاط كاملة، وهذا ما يدعم الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الترقي خلال الأدوار التالية.

وهنا يكون القطار قد وصل إلى محطته الأخيرة، ولكل ما هو مطلوب منك هو ترك توقعك عن نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في صندوق التعليقات.