موعد مباراة جيرونا وليفانتي القادمة في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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جاء توقيت مباراة جيرونا وليفانتي المقبلة، ومع إنطلاق الأسبوع الـ 30 من مباريات الدوري الإسباني، أخذت عمليات البحث تدور رحاها هنا وهناك بغرض معرفة مواعيد هذة المباريات التي تشهد أورع الفنون والمهارات في عالم الساحرة المستديرة، ولعل هذة البطولة هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي لتواجد عدد من الفرق التي تحمل طموحات وآمال محبيها وعشاقها من الجماهير لتنال الفوز بلقب عالمي هو الأغلى في الحقيقة، وهل هداف فريق جيرونا ، اللاعب كريستيان ستواني، سوف يعمل على قلب الموازين، ليرتقي فريقه إلى قمة ترتيب فرق الدوري الإسباني، أم ماذا؟، فلا نريد أن نكون في عجاله من أمرنا وننتظر ما تسفر عنه مباراة جيرونا وليفانتي الأكثر من رائعة.

ما هو توقيت مباراة جيرونا وليفانتي في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني؟

جاء موعد مباراة جيرونا وليفانتي يوم السبت الموافق 31 مارس 2018 ضمن مباريات الدوري الإسباني في نسخة 2017-2018 لـ مرحلة المجموعات وبالتحديد في المجموعة الـ 30 ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإسبانية و بالأخص عشاق ومحبي نادي جيرونا ، ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة على أرض ملعب مونتيليفي، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 1:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 3:00 مساءً في الإمارات العربية.

ما هي قنوات البث الناقلة لـ مباراة جيرونا وليفانتي يوم السبت 31-3-2018؟

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات الدوري الإسباني يستقبل مباراة جيرونا وليفانتي ، من هنـــــا

موقع الفريقين قبل مباراة جيرونا وليفانتي في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني 2017-2018

قبل أن تبدأ تلك المباراة، يتهافت العديد ليعلم ترتيب فريق جيرونا من الدوري الإسباني في الأسبوع الـ 30، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 29 مباريات، فاز في نحو الـ 12 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 7 مباراة، وخسر نحو الـ 10 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 43 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 7 حتى الآن من جدول فرق الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعن موقف فريق ليفانتي ، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 29 مباريات، فاز في نحو الـ 5 مباراة منهم، وتعادل في نحو الـ 12 مباراة، ومُني بخسارة نحو الـ 12 مباراة ، ويحمل في جعبته نحو الـ 27 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 17 من جدول فرق الدوري الإسباني موسم 2017-2018.

ومما هو جدير بالذكر، بأن مباراة جيرونا الأخيرة له كانت مع فريق ريال مدريد والتي انتهت بفوز الفريق الثاني ، ويفقد نحو الـ 3 نقطة كاملة وانتهت المباراة مع نتيجة 6-3.

توقعات خبراء كرة القدم العالمية، بأننا سوف نشهد مباراة قوية جداً بين الفريقين، حيث أن كل فريق يمتلك هدف وحيد، ألا وهو ذهاب فريق جيرونا إلى ترتيب أعلى في الليجا وإقتناص الثلاث نقاط كاملة، بينما نادي ليفانتي يرغب بشدة في الصعود لمرتبه أعلى في الدوري الإسباني، وهذا ما يدعم فائز في مباراة جيرونا وليفانتي في الترقي خلال الأدوار التالية.

وهنا يكون القطار قد وصل المحطة الأخيرة له، وجاء دورك لتترك التوقع الخاص بك لـ مباراة جيرونا وليفانتي في صندوق التعليقات المتواجد بالأسفل قبل المباراة.