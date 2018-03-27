موعد مباراة نابولي وساسولو القادمة في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كَتَب: .



جاء توقيت مباراة نابولي وساسولو المقبلة، ومع إنطلاق الأسبوع الـ 30 من مباريات الدوري الإيطالي، أخذت عمليات البحث تدور رحاها هنا وهناك بغرض معرفة مواعيد هذة المباريات التي تشهد أروع الفنون والمهارات في عالم الساحرة المستديرة، ولعل هذة البطولة هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي لتواجد عدد من الفرق التي تحمل طموحات وآمال محبيها وعشاقها من الجماهير لتنال الفوز بلقب عالمي هو الأغلى في الحقيقة، وهل هداف فريق نابولي ، اللاعب درييس ميرتينز، سوف يعمل على قلب الموازين، ليصعد بفريقه إلى قمة ترتيب فرق الدوري الإيطالي، أم ماذا؟، فلا نريد أن كون في عجاله من أمرنا وننتظر ما تسفر عنه مباراة نابولي وساسولو في موقعة كروية في غاية الروعة.

ما هو توقيت مباراة نابولي وساسولو في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإيطالي؟

جاء موعد مباراة نابولي وساسولو يوم السبت الموافق 31 مارس 2018 ، على أرض ملعب تريكولوري ، ضمن مباريات الدوري الإيطالي في نسخة 2017-2018 لـ مرحلة المجموعات وبالتحديد في المجموعة الـ 30 ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإيطالية و بالأخص عشاق ومحبي نادي نابولي ، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً في الإمارات العربية.

ما هي قنوات البث الناقلة لـ مباراة نابولي وساسولو يوم السبت 31-3-2018؟

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات الدوري الإيطالي متابعة مباراة نابولي وساسولو ، من هنـــــا

ما موقع الفريقين قبل مباراة نابولي وساسولو في الأسبوع الـ 30 من الدوري الإيطالي 2017-2018؟

قبل أن تبدأ تلك المباراة، يتهافت العديد ليعلم ترتيب فريق نابولي من الدوري الإيطالي في الأسبوع الـ 30، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 29 مباريات، فاز في نحو الـ 23 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 4 مباراة، وخسر نحو الـ 2 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 73 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 2 من جدول فرق الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وعن موقف فريق ساسولو ، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 28 مباريات، فاز في نحو الـ 7 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 6 مباراة، ومُني بخسارة نحو الـ 15 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 27 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 15 من جدول فرق الدوري الإيطالي موسم 2017-2018.

ومما هو جدير بالذكر، بأن مباراة نابولي الأخيرة له كانت مع فريق جنوة، والتي انتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 1-0، ليقتنص نحو الـ 3 نقطة كاملة.

توقعات خبراء كرة القدم العالمية، بأننا سوف نشهد مباراة قوية جداً بين الفريقين، حيث أن كل فريق يمتلك هدف وحيد، ألا وهو الصعود إلى مركز أعلى وإقتناص الثلاث نقاط كاملة، وهذا ما يدعم الفائز من مباراة نابولي وساسولو في الترقي خلال الأدوار التالية.

وهنا يكون القطار قد وصل المحطة الأخيرة له، وجاء دورك لتترك التوقع الخاص بك لـ مباراة نابولي وساسولو في صندوق التعليقات المتواجد بالأسفل قبل المباراة.