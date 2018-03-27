موعد مباراة شالكه وفرايبورج القادمة في الأسبوع الـ 28 من الدوري الألماني والقنوات الناقلة

كَتَب: .



جاء توقيت مباراة شالكه وفرايبورج المقبلة، ومع إنطلاق الأسبوع الـ 28 من مباريات الدوري الألماني، أخذت عمليات البحث تدور رحاها هنا وهناك بغرض معرفة مواعيد هذة المباريات التي تشهد أورع الفنون والمهارات في عالم الساحرة المستديرة، ولعل هذة البطولة هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي لتواجد عدد من الفرق التي تحمل طموحات وآمال محبيها وعشاقها من الجماهير لتنال الفوز بلقب عالمي هو الأغلى في الحقيقة، وهل هداف فريق شالكه ، اللاعب جويدو برجستلر، سوف يعمل على قلب الموازين، ليرتقي فريقه إلى قمة ترتيب فرق الدوري الألماني، أم ماذا؟، فلا نريد أن نكون في عجاله من أمرنا وننتظر ما تسفر عنه مباراة شالكه وفرايبورج الأكثر من رائعة.

توقيت مباراة شالكه وفرايبورج في الأسبوع الـ 28 من الدوري الألماني

جاء موعد مباراة شالكه وفرايبورج يوم السبت الموافق 31 مارس 2018 ضمن مباريات الدوري الألماني في نسخة 2017-2018 لـ مرحلة المجموعات وبالتحديد في المجموعة الـ 28 ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الألمانية و بالأخص عشاق ومحبي نادي شالكه ، ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة على أرض إستاد فيلتينس أرينا، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 4:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 5:30 مساءً في الإمارات العربية.

قنوات البث الناقلة لـ مباراة شالكه وفرايبورج يوم السبت 31-3-2018

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات الدوري الألماني يستقبل مباراة شالكه وفرايبورج ، من هنـــــا

موقع الفريقين قبل مباراة شالكه وفرايبورج في الأسبوع الـ 28 من الدوري الألماني 2017-2018

قبل أن تبدأ تلك المباراة، يتهافت العديد ليعلم ترتيب فريق شالكه من الدوري الألماني في الأسبوع الـ 28، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 27 مباريات، فاز في نحو الـ 14 مباريات منهم، وتعادل في نحو الـ 7 مباراة، وخسر نحو الـ 6 مباراة، ويحمل في جعبته نحو الـ 49 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 2 حتى الآن من جدول فرق الدوري الألماني هذا الموسم.

وعن موقف فريق فرايبورج ، حيث لعب ذلك الفريق حتى الآن نحو الـ 27 مباريات، فاز في نحو الـ 6 مباراة منهم، وتعادل في نحو الـ 12 مباراة، ومُني بخسارة نحو الـ 9 مباراة ، ويحمل في جعبته نحو الـ 30 نقطة، محتلاً الترتيب الـ 14 من جدول فرق الدوري الألماني موسم 2017-2018.

ومما هو جدير بالذكر، بأن مباراة شالكه الأخيرة له كانت مع فريق فولفسبورج والتي انتهت بفوز الفريق الأول ، ويقتنص نحو الـ 3 نقطة كاملة وانتهت المباراة مع نتيجة 1-0.

توقعات خبراء كرة القدم العالمية، بأننا سوف نشهد مباراة قوية جداً بين الفريقين، حيث أن كل فريق يمتلك هدف وحيد، ألا وهو ذهاب فريق شالكه إلى ترتيب أعلى في Bundesliga وإقتناص الثلاث نقاط كاملة، بينما نادي فرايبورج يرغب بشدة في الصعود لمرتبه أعلى في الدوري الألماني، وهذا ما يدعم فائز في مباراة شالكه وفرايبورج في الترقي خلال الأدوار التالية.

وهنا يكون القطار قد وصل المحطة الأخيرة له، وجاء دورك لتترك التوقع الخاص بك لـ مباراة شالكه وفرايبورج في صندوق التعليقات المتواجد بالأسفل قبل المباراة.