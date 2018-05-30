مباراة مصر وكولومبيا بعد غدا الجمعة 1/6/2018 والقنوات الناقلة

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يلتقى منتخب مصر مع منتخب كولومبيا فى التجربة الودية قبل الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى المونديال وستقام تلك المباراة على ملعب أتليتى أزورى فى مدينة بيرجامو الإيطالية، هذا وسنقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة مصر وكولومبيا مباشرة على الهواء حيث تتساءل الجماهير هل ستذيع المباراة قنوات مفتوحة مجانية أم انها منقولة على قنوات مشفرة، كما سنقدم لكم أيضا موعد المباراة بتوقيت ايطاليا وسويسرا والنمسا وألمانيا وفرنسا، وبتوقيت السعودية والكويت وقطر والامارات والبحرين، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

سوف يغيب عن ماتش مصر وكولومبيا الودى فى إيطاليا يوم الجمعة نجم نجوم كرة القدم العالمية محمد صلاح والذى أصيب بتمزق فى أربطة الكتف فى مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا السبت الماضى، وعلى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر إختيار البديل لصلاح الذى ربما يغيب عن مباراة مصر الأولى فى المونديال أمام أوروجواى، والحلول المتاحة امام كوبر هما عمرو وردة ومحمود عبد الرازق شيكابالا، منتخب مصر يلعب فى كأس العالم 2018 ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواى.

مباراة مصر وكولومبيا القادمة هى المقابلة الثانية فى تاريخ لقاءات المنتخبين حيث ألتقيا من قبل فى مباراة واحدة وأنتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، طبقا للتصنيف الدولى الذى يصدره الفيفا شهريا لمنتخبات العالم يأتى منتخب كولومبيا فى الترتيب 16 ومصر فى الترتيب 46، منتخب كولومبيا يلعب فى كأس العالم ضمن المجموعة السابعة مع بولندا والسنغال واليابان، ومن أسماء نجوم لاعبى كولومبيا كارلوس باكا مهاجم فيا ريال، راديميل فالكاو نجم موناكو الفرنسى، خاميس رودريجيز نجم البايرن والريال السابق، كوادرادو نجم اليوفنتوس، ودافينسون سانشيز نجم توتنهام الانجليزى.

مباراة مصر وكولومبيا يوم الجمعة 1/6/2018 والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر وكولومبيا مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة قناة ON sport الفضائية المصرية المفتوحة والمجانية حيث يمكن إلتقاط بث تلك القناة فى أى دولة وفى أى مكان بالعالم بجودة عالية جدا، هذا ومن المرتقب أن يكون المعلق والمذيع لتلك المباراة الكابتن مدحت شلبى، موعد المباراة سيكون فى الأوقات التالية :

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين

الساعة 8 مساء بتوقيت دبى الامارات

الساعة 6 مساء بتوقيت إيطاليا وسويسرا وفرنسا وألمانيا

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش

الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.