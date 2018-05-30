موعد مباراة مصر وكولومبيا الودية القادمة استعدادات كأس العالم روسيا 2018 توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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يتابع عدد كبير من الجماهير المصرية خلال الفترة القادمة استعدادات المنتخب الوطنى المصرى فى إطار استعدادات المنتخب لمنافسات كأس العالم روسيا 2018، والذي يشارك منتخب مصر فى النسخة الحالية بعد غياب دام لفترة كبيرة من خلال النجم المصري المحترف فى صفوف نادي ليفربول محمد صلاح لحجز تذكرة التأهل للفراعنة وتأكيد المقعد قبل أنتهاء التصفيات، وقد جاءت القرعة ليقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الاولى والتى تضم كلا” من روسيا البلد المستضيف وأوروجواى والسعودية، وتأمل الجماهير المصري أن يقوم المنتخب بأداء شكل جماعي وحصد عدد من النقاط لاستكمال المشوار وإسعاد الجماهير العاشقة.

موعد مباراة مصر وكولومبيا

وخلال استعداد كافة المنتخبات المشاركة فى كأس العالم، حيث نظمت الاتحاد الدولى لكرة القدم عدد من المباريات الودية للوقف على استعداد كل منتخب للوقف على العناصر الجيدة التشكيل الأمثل الذي يضعه لكل خصم على حد، وفى نفس السياق يستعد المنتخب الوطنى المصرى فى عمل عدة لقاءات ودية، حيث يلتقى منتخب مصر ومنتخب كولومبيا فى إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس العالم والتى تنطلق خلال بدايات الشهر القادم

توقيت مباراة مصر وكولومبيا