بشرى سعيدة محمد صلاح سيلعب أول مباراة في المونديال 2018

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بشرى سعيدة لجميع المصريين والمنتخب المصري أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الانجليزي LIVERPOOL FC أن اللاعب محمد صلاح جاهز لمواجهة منتخب الاوروغواي في المباراة الأولى للمنتخب المصري واوروغواي في كأس العالم المصري، ونشرت الصفحة الخبر ووضعت رمزية الدعاء ورمزية التاج، والعلم المصري، بل هيكتور كوبر، المدير الفني لمصر، كان قد أعلن على أن اللاعب محمد صلاح أصبح جاهز من أجل المشاركة بنسبة 100% في مباراة مصر اوروغواي في المجموعة الأولى من كأس العالم.

هيكتور كوبر : محمد صلاح جاهز لمواجهة اوروغواي بنسبة 100 بالمئة

وعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيًا يتحدث فيه عن المباراة، اليوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 قال فيه إنه يمكنه القول بأن محمد صلاح أصبح جاهزا للمشاركة في المواجهة النتظرة ما بين مصر واوروغواي بنسبة 100 في المئة، على ألا يحدث له أي أمر طاريء قبل المباراة فهذا قد يغير الحسابات بشكل عام.

ويستعد المنتخب المصري من أجل أن يواجه منتخب اوروغواي، غدًا الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 على ملعب يكاترنبورغ في منافسات الجولة الأولى من دول المجموعات لكأس العالم روسيا 2018.

ولقد أصيب اللاعب محمد صلاح بخلع في الكتف في نهائي دوري ابطال اوروبا اثناء المباراة ما بين ليفربول وريال مدريد، وذلك قبل 3 أسابيع من الآن وهي الاصابة التي قلبت الموازين وجعلته مهددا في المشاركة في افتتاحية منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.