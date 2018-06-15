نتيجة مباراة المغرب وإيران المجموعة الثانية كأس العالم روسيا 2018

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نستعرض سويا نتيجة مباراة المغرب وإيران والذي هو المنتخب العربي الثالث الذي يبدأ مبارياته في سباق كأس العالم روسيا 2018 والتي بدأت فعاليتها يوم أمس بمبارة روسيا و السعودية والتي كانت قد انتهت بنتيجة مخيبة للأمال لكافة العرب بهزيمة الأخضر منتخب السعودية بنتيجة قاسية وهي 5-0 لم يكن أحد يتوقعها ولا أكثر المتشائمين.

واليوم استهل منتخب مصر مبارياته وقدم أداء ومباراة قوية جدا في مواجهة منتخب أوروجواي ولولا سوء التوفيق لتمكن المنتخب المصري من خطف نقطة هامة من التعادل مع أوروجواي الذي خطف الفوز بهدف أحرزه مدافع اتليتكو مدريد خيمينيز في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة المغرب وإيران

هذا وقد استهل المنتخب المغربي اليوم مبارياته في سباق مونديال روسيا 2018 في مباراة افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم بجوار المغرب كل من إيران و اسبانيا والبرتغال ويشهد اليوم مباراة قوية وصعبة جدا هي مباراة اسبانيا والبرتغال الفريقين المرشحين للتأهل عن المجموعة الثانية إلى مراحل الإقصاء ومن المنتظر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعه الثامنة بتوقيت مصر.

هذا وقد انتهت أحداث المباراة بخسارة منتخب المغرب بنهاية درامية مثل التي حدثت مع المنتخب المصري ولكن هذه المرة بالنيران الصديقة من قبل عزيز بوهدوز في مرمى منتخب المغرب في الدقيقة الـ 95 من عمر اللقاء ليصعب من موقف المنتخب المغربي في هذه المنافسة خاصة أن اللقاءين القادمين أمام إسبانيا و البرتغال المرشحين للعبور إلى الدور التالي من كأس العالم دور الـ16.