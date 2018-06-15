اتحاد الكرة يعلن موقف مشاركة محمد صلاح وطارق حامد وتريزيجيه فى مباراة روسيا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال نشرة إعلامية أصدرها مساء اليوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 على الصفحة الرسمية له على الفيسبوك وعقب مباراة مصر وأوروجواي والتى انتهت بخسارة منتخب مصر بهدف نظيف فى الدقيقة الأخيرة من المباراة،عن موقف مشاركة اللاعبين محمد صلاح، وطارق حامد، ومحمود حسن تريزيجيه فى المباراة القادمة لمنتخب مصر أمام روسيا والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2018 فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد غاب عن المشاركة في مباراة مصر وأوروجواي بسبب الإصابة التى كانت قد لحقت به فى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا فى السادس والعشرين من مايو الماضى بين فريقي ريال مدريد وليفربول، وقد فضل المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر عدم المخاطرة به فى مباراة أوروجواي وأنه سشيارك فى مباراة روسيا المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية فى المجموعة الأولي التى تضم كل من روسيا ومصر وأوروجواي والسعودية.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم فى نشرته اليومية عن فعاليات كأس العالم بأن إصابة اللاعب طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر عبارة عن كدمة فى الظهر لا تحتاج إلى أشعة وأنه سيشارك أيضاً فى مباراة روسيا، أما عن اللاعب محمود حسن تريزيجيه والذي أنهي مباراة أوروجواي وهو مصاب فإن إصابته عبارة عن شد خفيف وسوف يتدرب غداً السبت مع المنتخب وسوف يشارك فى مباراة روسيا التى يخوضها المنتخب المصري فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وكان المنتخب المصري قد أدي مباراة قوية أمام أوروجواي فى أول مباراة له فى المونديال بعد غياب دام 28 عام، وانتهت بخسارة المنتخب المصري بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة رغم ظهور المنتخب بشكل جيد، وأدي اللاعبون مباراة بطولية وقد أصيب خلال المباراة كل من محمود حسن تريزيجه وطارق حامد، وقد أدى حارس المرمي محمد الشناوي مباراة قوية وكان أفضل لاعب فى المباراة، وسوف يلتقى منتخب مصر مع روسيا يوم الثلاثاء 19 يونيو كما تلتقى السعودية مع أوروجواي ضمن مباريات الجولة الثانية فى المجموعة الأولي.