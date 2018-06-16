سبب رفض محمد الشناوي استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي

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رفض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لكرة القدم استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوروجواي ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا حالياً، تلك المباراة التي أقيمت فى الثانية عصر يوم الجمعة 15 يونيو وانتهت بفوز منتخب أوروجواي بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت تألق غير عادي من الحارس المصري محمد الشناوي رغم خسارة فريقه، وقد أدي منتخب مصر مباراة طيبة أشاد بها المحللين الرياضيين وجاءت الخسارة فى الدقيقة الأخيرة من المباراة التى شهدت غياب النجم محمد صلاح عن المشاركة بسبب تأثير الإصابة وعدم المجازفة بالدفع به قبل أن يكون سليم 100%.

وقد نشرت صحفية AS Arabia الإسبانية التي تصدر منها نسخة باللغة العربية بأن الحارس المصري محمد الشناوي قد رفض استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي أو جائزة رجل المباراة لكون الجائزة مقدمة من احدي الشركات المتخصصة فى صناعة الخمور، وجاء نص الخبر المنشور فى الصحيفة كما فى الصورة المنشورة “الحارس المصري محمد الشناوي رفض استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأمس لأنها مقدمه من احدي شركات الخمور حسب قوله”.

ويتصدر المنتخب الروسي قمة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط وخمس أهداف، ويليه فى المركز الثاني منتخب أوروجواي برصيد 3 نقاط وهدف واحد، وفى المركز الثالث منتخب مصر بدون نقاط، وعليه هدف واحد، وفى المركز الأخير المنتخب السعودي بدون نقاط وعليه 5 أهداف، ويلتقى فى الجولة الثانية من المجموعة الأولي منتخب مصر مع روسيا، بينما يلتقى منتخب المملكة العربية السعودية مع أوروجواي وذلك يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.