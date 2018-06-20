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تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة البطولة الأسيوية القادمة خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019 بمشاركة 24 منتخب من أقوى المنتخبات الأسيوية منهم 11 منتخب عربى، ونقدم لكم الأن أسماء المنتخبات المتأهلة لكأس أسيا 2019 العربية وغير العربية بالإمارات، حيث أقيمت قرعة تلك البطولة رسميا حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة على ستة مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات يصعد إلى دور 16، أول وثانى كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة من أصحاب المركز الثالث، منتخب الإمارات تم وضعه على قمة المجموعة الأولى.

أسماء المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس أسيا 2019 بالإمارات يتقدمها الدولة المنظمة الإمارات، والبحرين وقد أوقعتها القرعة مع الإمارات فى المجموعة الأولى، منتخب السعودية الذى يلعب فى المجموعة الخامسة مع منتخبين عربيين وهما لبنان وقطر، العراق من أبرز المنتخبات المشاركة، ومنتخب اليمن، كما يشارك منتخبات سوريا وفلسطين والأردن فى المجموعة الثانية مع المنتخب حامل اللقب منتخب أستراليا، ومنتخب عمان يلعب فى المجموعة القوية مع المنتخب اليابانى.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أسيا 2019 بالإمارات

نقدم لكم الأن أسماء المنتخبات المشاركة فى كأس أسيا 2019 القادمة من خلال عرض للمجموعات الثمانية للبطولة، وهى كالتالى :

المجموعة الأولى : الاإمارات – البحرين – الهند – تايلاند.

المجموعة الثانية : أستراليا – سوريا – الأردن – فلسطين.

المجموعة الثالثة : كوريا الجنوبية – الصين – قيرغيزستان – الفلبين.

المجموعة الرابعة : العراق – إيران – فيتنام – اليمن.

المجموعة الخامسة : السعودية – قطر – كوريا الشمالية – لبنان.

المجموعة السادسة : اليابان – عمان – أوزبكستان – تركمانستان