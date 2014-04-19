تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات 2014

قناة-كرتون-نتورك-بالعربية
كَتَب: آخِر تَحْدِيث: .

نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية:

قناة كرتون نتورك بالعربية لقت رواجنا كبيرا بين المجتمعات العربية و خاصًة الأطفال الصغار بعد مرحلة دخول المدرسة و الذين يصل عمرهم ما بين 7 و 13 سنة يتابعون هذه القناة بشغف كبير و في كل الأوقات لأنها توفر لهم كل الإحتياجات من ناحية التنوع و الترفيه عن النفس حيث ان هذه القناة حصلت لها العديد من الإضطربات في الآونة الأخيرة نتيجة تشويش على البث في قناتها ولكن في هذه الفترة إستقر ترددها و بثها إستقرار جيد و قد إسترجعت جمهورها السابق نسبيا وهي الآن في فترة مهمة من إستقطاب الجمهور العربي الى شبكة كرتون نتورك التي تعتبر من أهم القنوات عند أطفالنا جيلنا الجديد…

قناة-كرتون-نتورك-بالعربية

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات:

التردد: النايل سات

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.