تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات 2014

كَتَب: .



نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية:

قناة كرتون نتورك بالعربية لقت رواجنا كبيرا بين المجتمعات العربية و خاصًة الأطفال الصغار بعد مرحلة دخول المدرسة و الذين يصل عمرهم ما بين 7 و 13 سنة يتابعون هذه القناة بشغف كبير و في كل الأوقات لأنها توفر لهم كل الإحتياجات من ناحية التنوع و الترفيه عن النفس حيث ان هذه القناة حصلت لها العديد من الإضطربات في الآونة الأخيرة نتيجة تشويش على البث في قناتها ولكن في هذه الفترة إستقر ترددها و بثها إستقرار جيد و قد إسترجعت جمهورها السابق نسبيا وهي الآن في فترة مهمة من إستقطاب الجمهور العربي الى شبكة كرتون نتورك التي تعتبر من أهم القنوات عند أطفالنا جيلنا الجديد…

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات:

التردد: النايل سات

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500