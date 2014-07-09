اسمك واسم اصحابك مع كوكاكولا أحلى مع الأصحاب

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حازت فكرة كتابة الأسماء على شعار كوكاكولا انتشارا كبيرا في مختلف المواقع الإلكترونية، خاصة منها مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك.وصار الكثيرون يبحثون عن تصميمات لأسمائهم وأسماء أصحابهم أو مقربيهم على زجاجة كوكاكولا او على عربية كوكاكولا أو أي تصميم من التصميمات التي ظهرت مؤخرا.

وقد بدأت فكرة الأسماء مع صور كوكاكولا مع شخص كتب اسم صديقه على أحد شعارات مشروب كوكاكولا مما أدخل الفرحة على صديقه فقرر نشر هذه الفكرة، لكنه لم يكن يتوقع أن يكون لها مثل هذا الرواج.

فإن كنت ممن يريدون كتابة اسمه او اسم أحد أصحابك أو اسمك مع احد أصحابك على زجاجة كوكاكولا ، فقد وفرنا لكم هنا مجموعة من أشهر الأسماء على أحلى صور كوكاكولا..فنرجو أن تجد اسمك هنا، وإن لم تجده فلا مشكلة ، نحن سنوفر لك اسمك مع كوكاكولا، فقط قم بترك تعليق تكتب فيه اسمك أو الاسم الذي تريد وتابع معنا الموضوع لحين تجيز الاسم المطلوب مع صورة من صور كوكاكولا.