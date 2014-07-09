اسمك واسم اصحابك مع كوكاكولا أحلى مع الأصحاب

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حازت فكرة كتابة الأسماء على شعار كوكاكولا انتشارا كبيرا في مختلف المواقع الإلكترونية، خاصة منها مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك.وصار الكثيرون يبحثون عن تصميمات لأسمائهم وأسماء أصحابهم أو مقربيهم على زجاجة كوكاكولا او على عربية كوكاكولا أو أي تصميم من التصميمات التي ظهرت مؤخرا.
وقد بدأت فكرة الأسماء مع صور كوكاكولا مع شخص كتب اسم صديقه على أحد شعارات مشروب كوكاكولا مما أدخل الفرحة على صديقه فقرر نشر هذه الفكرة، لكنه لم يكن يتوقع أن يكون لها مثل هذا الرواج.
فإن كنت ممن يريدون كتابة اسمه او اسم أحد أصحابك أو اسمك مع احد أصحابك على زجاجة كوكاكولا ، فقد وفرنا لكم هنا مجموعة من أشهر الأسماء على أحلى صور كوكاكولا..فنرجو أن تجد اسمك هنا، وإن لم تجده فلا مشكلة ، نحن سنوفر لك اسمك مع كوكاكولا، فقط قم بترك تعليق تكتب فيه اسمك أو الاسم الذي تريد وتابع معنا الموضوع لحين تجيز الاسم المطلوب مع صورة من صور كوكاكولا.

كوكاكولا صور كوكاكولا 10460111_321128994708707_2866934514339678840_n 10462543_321105658044374_3758178156982554736_n 10464195_321126608042279_8325329499740965858_n 10501740_565324910243932_1242559489243642789_n 10502024_566035320172891_3703588827702795969_n 10502460_321125814709025_7739076766443545204_n 10527401_565748783534878_7856353841969165758_n RO2YA-34591-2

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