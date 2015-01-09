أُنظر ماذا يحدث لأجسامنا اذا أكلنا التين مع الزيتون ” مفاجأة مذهلة “

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نحن نعلم أن التين من الفاكهه الغنيه بالفؤائد التى لاحصر لها والتى أقسم الله بها في كتابه الكريم في صوره التين وكذلك الزيتون الذي يستخرج منه أفضل أنواع الزيوت وهو زيت الزيتون الذي يساعد في علاج الكثير من الامراض ومن المؤكد ان هناك حكمه من هذا القسم عندما قال الله تعالي “والتين والزيتون وطورسنين وهذا البلد الامين “فهل جربت يوماً أن تأكل التين مع الزيتون فقد جاء اقتران التين مع الزيتون لان أكلهما معاً يجعل مخ الانسان يفرز ماده الميثالونيدز وقد أكد العلماء أن هذه الماده تقوم بخفض الكوليسترول في الدم .

بالاضافه الي انها تقوم علي تقويه القلب ويقل افراز هذه الماده في المخ بعد سن الاربعين وتوجد تلك الماده في ثمره التين والعجيب في الامر أن هذه الماده تكون فعاله في جسم الانسان اذا تناولنا ثمره واحده من التين مع سبع حبات من الزيتون

وهذا ما تم تجربته من فريق البحث اليابانى الذي أثبت أن تناول ثمره التين بمفردها لاتعطي جسم الانسان الفائده مقارنه بتناول التين مع الزيتون فانها تعيد له الحيوية والنشاط والشباب , ومن اثار هذه المادة على الجسم انها تقاوم التجاعيد ومرض الشيخوخة المبكرة .

والجدير بالذكر أن الزيتون له فوائد لاتعد ولاتحصي ويتم استخلاص زيت الزيتون منه الذي يعمل علي خفض نسبه الكوليسترول في الدم بالأضافه الي فوائد كثيره أخري

http://www.youtube.com/watch?v=m1nnimiDVTc