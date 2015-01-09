أُنظر ماذا يحدث لأجسامنا اذا أكلنا التين مع الزيتون ” مفاجأة مذهلة “

نحن نعلم أن التين من الفاكهه الغنيه بالفؤائد التى لاحصر لها والتى أقسم الله بها في كتابه الكريم في صوره التين وكذلك الزيتون الذي يستخرج منه أفضل أنواع الزيوت وهو زيت الزيتون الذي يساعد في علاج الكثير من الامراض ومن المؤكد ان هناك حكمه من هذا القسم عندما قال الله تعالي “والتين والزيتون وطورسنين وهذا البلد الامين “فهل جربت يوماً أن تأكل التين مع الزيتون فقد جاء اقتران التين مع الزيتون لان أكلهما معاً يجعل مخ الانسان يفرز ماده الميثالونيدز وقد أكد العلماء أن هذه الماده تقوم بخفض الكوليسترول في الدم .
بالاضافه الي انها تقوم علي تقويه القلب ويقل افراز هذه الماده في المخ بعد سن الاربعين وتوجد تلك الماده في ثمره التين والعجيب في الامر أن هذه الماده تكون فعاله في جسم الانسان اذا تناولنا ثمره واحده من التين مع سبع حبات من الزيتون
وهذا ما تم تجربته من فريق البحث اليابانى الذي أثبت أن تناول ثمره التين بمفردها لاتعطي جسم الانسان الفائده مقارنه بتناول التين مع الزيتون فانها تعيد له الحيوية والنشاط والشباب , ومن اثار هذه المادة على الجسم انها تقاوم التجاعيد ومرض الشيخوخة المبكرة .
والجدير بالذكر أن الزيتون له فوائد لاتعد ولاتحصي ويتم استخلاص زيت الزيتون منه الذي يعمل علي خفض نسبه الكوليسترول في الدم بالأضافه الي فوائد كثيره أخري
http://www.youtube.com/watch?v=m1nnimiDVTc
طيب سؤال بعد ازنكم هو الزيتون بيتاكل مع التين وهو متخلل عادى ولا وهو اخضر
سبحان الله العظيم
المعلومة في القرآن والله عجيبة ومذهلة
هذا خلق الله فتبارك الله احسن الخالقين
معلومه جميله
صباح الخير وسعادة طيب معرفتش امين ماشي الزيتون باءت انا عمري كلو الأمم ده اليا اعرفو صح والا ناي
الله. يجازيك خيرا
هذه الجمله السابقه ليست ايه قرآنية
بسم الله الرحمن الرحيم،،،، وجعلنا لكم في كل شئ ايه ،،،،صدق الله العلي العظيم
شكرا على هذه المعلومه وجزاكم الله خيرا
تبارك الله أحسن الخالقين