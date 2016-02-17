لماذا نهانا الرسول عن تشابك الأصابع

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جاء في السنة النبوية الشريفة أشياء كثيرة قد نهانا عنها الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن الأشياء التي نهانا عنها الرسول تشابك الأصابع وبعص الأشخاص يقعون في هذا الخطأ حيث يقوم البعض بتشبيك أصابعهم عند الصلاة أو عند طريقهم للذهاب إلى المسجد وهذا خطأ ديني يقوع فيه كثيرون.

حديث نهي الرسول عن تشابك الأصابع

حيث جاء في الحديث الشريف في شأن تشبيك الأصابع عن الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” إذا توضأ أحدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلي المسجد فلا يشبكن بين أصابعه في الصلاة “.

وقد جاء الحديث الشريف كما سبق بالنهي عن تشبيك الأصابع أثناء ذهاب المسلم للصلاة في المسجد أو الصلاة بوجه عام والكثير منا يقوم بتشبيك أصابه كما أن الكثيرون يقومون بطقطقتها أيضا، وإن هذا التصرف لا يلق بمسجد وهذا يؤدي إلى عدم وجود شرط الخشوع في الصلاة لمن يقوم بمثل هذا التصرف، حيث يجب أن يكون خاشعا بقلبه وجسده أيضا.

وقد جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قام بتشبيك أصابعه من قبل عندما قال “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً” ثم قام عليه الصلاة والسلام بتشبيك أصابعه وبهذا نفهم أنه قد جاء النهى عن تشبيك الأصابع للعبث، كما هو موضح في مقطع الفيديو.