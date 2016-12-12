ترددات النايل سات2016″تحديث شهر ديسمبر”

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أحدث ترددات النايل سات2016، حيث نقدم لكم اليوم أحدث ترددات”شهر ديسمبر” والتي تحدث بشكل مستمر علي مدار الشهر عبر موقع”كلمة” والتابع للموقع الكبير”نجوم مصرية”، حيث تضم قائمة الترددات جميع المجالات من القنوات المخصصة للتعليم والمطبخ والأطفال والأخبار وغيرها من كافة المجالات الأخرى وليس كل القنوات ولكن القنوات الأكثر شهرة ومشاهدة فقط.

ترددات النايل سات”قنوات الطبخ”:

تقبل الكثير من الفتيات قبل الجواز علي مشاهدة الكثير من القنوات المخصصة للطبخ وذلك حتى تكون علي خبرة في الطبخ وليس الغير متزوجات فقط ولكن المتزوجات أيضا حتى يطوروا من أنفسهن علي أحدث الأكلات والأشهى.

قناة فتافيت:

11881-معدل الترميز:27500-عمودي

قناة سى بى سي سفرة:

11488-معدل الترميز:27500-أفقي.

تردد ست البيت:

11111-معدل الترميز:27500-عمودي.

قناة بانوراما فود:

12341-معدل الترميز:27500-أفقي.

ترددات القنوات التعليمية:

حيث يلجأ الكثير إلي الاستغناء التام عن الدروس الخصوصية واللجوء إلي التعليم عن طريق القنوات التعليمية أو اليوتيوب، لذلك حرصنا علي تقديم تردد أشهر قناة في مجال التعليم في مصر وهي قناة النايل سات.

تردد قناة النايل سات التعليمية:

11747-أفقي-4\3.

ترددات قنوات الأطفال:

قناة أي كيدز:

11117-معدل الترميز:27500-عمودي.

قناة الجزيرة المخصصة للأطفال:

10853-معدل الترميز:27500-عمودي-4\3.

تردد قناة كيدزينيا:

11179-معدل الترميز:27500.

ترددات الأفلام الأجنبية:

تردد قناة Mbc Max:

11938-معدل الترميز27500-رأسي-4\3.

تردد قناة Mbc Action:

11938-معدل الترميز 27500-رأسي-4\3.

تردد قناة “3D TV MOVIES”:

12380-معدل الترميز:27500-أفقي-6\5.

تردد قناة “FOX MOVIES”:

11296-معدل الترميز:27500-أفقي-4\3.

ترددات القنوات المخصصة للقران الكريم:

قناة المجد:

12054-معدل الترميز:27500-عمودي.

تردد إذاعة القران الكريم:

12226-معدل الترميز:27500-أفقي.