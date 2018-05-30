الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2018

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من أهم الخدمات التي يوفرها موقع المصرية للاتصالات لأن ذلك يساعد مشتركين التليفونات الأرضية على معرفة المبلغ النقدي المحدد الذي سيتم دفعه في فاتورة التليفون المنزلي أو التليفون التجاري، ويهتم موقع ( نجوم مصرية ) بتقديم مجموعة من المواضيع الخدمية التي بإذن الله تعالى ستكون عونًا لجميع القراء في حياتهم اليوميًا، لذلك لا تترددوا أبدًا في مراسلتنا بتعليق على الموضوع في أي مواضيع خدمية ترغبون في معرفة المزيد من المعلومات عنها، وسنبحث ونأتيكم بالمعلومة الموثقة بإذن الله تعالى للتيسير على القراء والحصول على خدمة كاملة من دخولهم الانترنت وفتح موقع ( نجوم مصرية).

الاستعلام عن فاتوره التليفون لشهر يناير 2018

يمكنك الاستعلام عن فاتورة تليفونك ومواعيد السداد من خلال موقع https://billing.te.eg/ar-EG/?gclid=EAIaIQobChMIyYW7y76h2QIVxEMYCh19QgtFEAAYASAAEgK6J_D_BwE حيث يمكنك الدخول عليه ومتابعة فواتير تليفوناتك الأرضية ومواعيد السداد من خلال الموقع الالكرتروني للخدمات.

أو يمكنك الاتصال على رقم 111 رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات وسيكون هناك رد على مدار الاربع وعشرين ساعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم

1- بعد دخول الموقع ستجد الواجهة التالية

كل ما ستقوم بفعله هو أن تكتب كود المنطقة يعني لو انت من القاهرة ستكتب 02 ثم تكتب رقم التليفون الخاص بك وتظهر لك الفواتير الخاصة بك.

ويمكنك الاستعلام برقم الحساب أو الاستعلام عن الرقم الجديد لو تم تغيير رقمك.

فاتورة التليفون الارضى من المصرية للاتصالات بالاسم

هذه الخدمة لم تعد موجودة فلا يمكنك التعرف على فاتورة تليفونك الارضي باسمك من المصرية للاتصالات لذلك لابد أن تحفظ رقم هاتفك بصورة جيدة حتى يتثنى لك بكل سهولة الوصول للمعلومة.

نبذة تعريفية عن شركة المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات واحدة من أكبر وأقدم شركات الاتصالات في مصر والشرق الأوسط. وتمتلك المصرية قاعدة عريضة من العملاء، تقدم لهم خدمات الاتصالات المتكاملة، وتشمل التليفون الثابت والإنترنت والاتصالات الدولية، من خلال بنيتها التحتية المتطورة والكوابل البحرية. وعلى مدار 160 عامًا، قدمت الشركة لكافة عملائها أرقى خدمة وأنقى صوت فعليًا.

فاتورة تليفون ابريل 2018 الهاتف الأرضي

يمكنك معرفة فاتورة أبريل 2018 لـ التليفون الأرض من خلال قراءة الموضوع أعلاه ولا تتأخر في دفع الفواتير لأن ذلك قد يؤثر على خدمة الانترنت لديك في المنزل أو العمل، ويمكنك أن تعرف القيمة التي ستدفعها من خلال الرابط أعلاه ثم تذهب إلى الدفع من خلال فروع شبكة ( وي ) التي كانت قديما تسمى الشركة المصرية للاتصالات.