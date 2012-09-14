الملف الكامل عن Iphone 5

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اولا هذا الهاتف من رأي و انا المدون Mr.Andrew Ashraf صاحب موقع Gsm Arena بقيمه بعشرة نجوم و ليست خمس فقط لأنه فعلا من أفضل الهواتف التي {ايتها في حياتي و هذا هو الذي تعودنا عليه من شركة Apple ، يمكن يكون الأصدار من الهاتف Iphone 4 او Iphone 4S كان بهما بعض الأخطاء و المشاكل الأمنية و مشاكل في التعامل مع الشبكة 3D ولكن موقع كلمة في في هذا الموضوع سوف يناقش كل شئ تم الأعلان عنه في المؤتمر الخاص بشركة Apple امس و نأسف للتأخير و لكن كنا نبحث عن كل ماهو جديد و مميز في هذا الأصدار من الهاتف .

اهم الموصفات الجديدة في هذا الهاتف الأكثر من رائع:

أنحف وأخف من هاتف الايفون 4 اس بنسبه 20%

شاشة بمقاس 4 بوصة ، حيث ان عرض الشاشة هو نفس العرض ولكن الشاشة اطول من النسخ السابقه للجهاز والابعاد هي 1136 في 640 مع دعم لتقنية الريتنا وزيادة في الألوان بنسبه 44%

اصبح عدد صفوف التطبيقات في الواجهة 5 صفوف بدلا من اربع بسبب طول الشاشة

الجهاز يدعم جميع انواع الاتصالات من بينها الجيل الرابع او LTE

الجيل الرابع في الجهاز سيعمل في جميع دول العالم

سرعه الاتصال اللاسكلي في الجهاز يصل الى 150 ميقا

معالج جديد بأسم A6 أسرع من المعالج السابق بمرتين و أيضا اسرع مرتين في معالجة الرسوم

تحسينات في بطارية الجهاز

كاميرا 8 ميقا بكسل

معالج صور أفضل من السابق لتقليل التشويش واصبح إلتقاط الصور أسرع بنسبه 40% من الايفون 4 اس

عدسة أصغر بنسبة 25%

دعم إلتقاط صور البانوراما

تصوير فيديو 1080p

الكاميرا الأمامية تدعم التصور ب 720P

3 فتحات للمايكرفون

منفذ جديد للكيبل بأسم Lightning أصغر من المنفذ السابق وستقوم أبل بتوفير قطعه للمنفذ الجديد للتوافق مع سلك الشحن الحالي

الجهاز ستوفر باللون الأبيض و الأسود

اولاً بعض الصور لهذا الهاتف:

لحقوق الملكية هذة الصور انشرت على الأنترنت من موقع Apple و من ثم موقع Gsm Arena

المواصفات العامة:

الشبكة 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A142 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 ا لشبكة 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 ا لشبكة 4G LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 تم الأعلان عنه سبتمبر 2012 الحالة سوف ينزل قريباً يوم 21 سبتمبر

حجم الجهاز:

أبعاد الجهاز 123.8 x 58.6 x 7.6 mm وزن الجهاز 112 g

الشاشة:

النوع LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors الحجم 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) عديد اللمس بمعني MultiTouch Yes الحماية قوي جداً-كاره للزيت- محاط بطبقة زجاجية مضادة للحرارة

مواصفات الصوت:

نوع التنيه رنات صوتية و هزاز مكبر صوت Yes جاك 3.55mm Yes

موصفات الذاكرة:

كارت خارجي لايوجد المساحة الداخلية 64/32/16/8 جيجا و الذاكر الداحلية الرام 1GB

المواصفات الداخلية للجهاز:

GPRS Yes EDGE Yes السرعة DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps ا لويرليس Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular البلوتوث Yes, v4.0 with A2DP USB Yes, v2.0

مواصفات الكاميرا:

الأولى 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash المميزات Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR الفيديو Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging الكاميرا الأمامية Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G

بقية المميزات:

نظام التشغيل iOS 6 الشرائح Apple A6 أجهزة الاستشعار Accelerometer, gyro, proximity, compass الرسائل iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email التصفح HTML (Safari) الراديو No عيب كبير من وجهة نظري GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java No الألوان Black/Slate, White/Silver – نانو SIM بطاقة الدعم فقط – إلغاء الضوضاء نشطة مع البلدان المتوسطة الدخل المزدوج مخصصة – أوامر اللغة الطبيعية وسيري الاملاء – اي كلاود سحابة الخدمة – تويتر والفيسبوك التكامل – خرج التلفزيون – الخرائط – قارئ كتب – الصوت / الفيديو لاعب ومحرر – محرر صور – مذكرة صوت / القيادة / الهاتفي

مواصفات البطارية:

البطارية Standard battery, Li-Po الأحطياطية Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) وقت التحدث Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) تشغيل الأغاني Up to 40 h

السعر مرتفع جدا بس تقريبا يتراوح بالدولار من 199 إلى 399 دولار

مصدر المعلومات من موقع GSM Arena

الموضوع القادم موضوع خاص بنظام التشغيل

التعريف بالمدون: Mr.Andrew Ashraf

خبير تنمية بشرية و مبرمج و مصنف من افضل تلاتة اشخاص ناجحون على الأنترنت في الشرق الأوسط مخترع اختراع توسيع مجال الوير ليس حتى يقدر على التقاط الشبكات على مسافة 200 او اكثر ميل و مدون في مدونة عالم الأبداع و مؤسس موقع GSM Arena و رئيس قسم التحرير في منتديات عالم البرمجة و برامج نت و رئيس منتدى ProMisr.