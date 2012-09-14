الملف الكامل عن Iphone 5

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اولا هذا الهاتف من رأي و انا المدون Mr.Andrew Ashraf صاحب موقع Gsm Arena بقيمه بعشرة نجوم و ليست خمس فقط لأنه فعلا من أفضل الهواتف التي {ايتها في حياتي و هذا هو الذي تعودنا عليه من شركة Apple ، يمكن يكون الأصدار من الهاتف Iphone 4 او Iphone 4S كان بهما بعض الأخطاء و المشاكل الأمنية و مشاكل في التعامل مع الشبكة 3D ولكن موقع كلمة في في هذا الموضوع سوف يناقش كل شئ تم الأعلان عنه في المؤتمر الخاص بشركة Apple امس و نأسف للتأخير و لكن كنا نبحث عن كل ماهو جديد و مميز في هذا الأصدار من الهاتف .

اهم الموصفات الجديدة في هذا الهاتف الأكثر من رائع:

  • أنحف وأخف من هاتف الايفون 4 اس بنسبه 20%
  • شاشة بمقاس 4 بوصة  ، حيث ان عرض الشاشة هو نفس العرض ولكن الشاشة اطول من النسخ السابقه للجهاز والابعاد هي 1136 في 640 مع دعم لتقنية الريتنا وزيادة في الألوان بنسبه 44%
  • اصبح عدد صفوف التطبيقات في الواجهة 5 صفوف بدلا من اربع بسبب طول الشاشة
  • الجهاز يدعم جميع انواع الاتصالات من بينها الجيل الرابع او LTE
  • الجيل الرابع في الجهاز سيعمل في جميع دول العالم
  • سرعه الاتصال اللاسكلي في الجهاز يصل الى 150 ميقا
  • معالج جديد بأسم A6 أسرع من المعالج السابق بمرتين و أيضا اسرع مرتين في معالجة الرسوم
  • تحسينات في بطارية الجهاز
  • كاميرا 8 ميقا بكسل
  • معالج صور أفضل من السابق لتقليل التشويش واصبح إلتقاط الصور أسرع بنسبه 40% من الايفون 4 اس
  • عدسة أصغر بنسبة 25%
  • دعم إلتقاط صور البانوراما
  • تصوير فيديو 1080p
  • الكاميرا الأمامية تدعم التصور ب 720P
  • 3 فتحات للمايكرفون
  • منفذ جديد للكيبل بأسم Lightning أصغر من المنفذ السابق وستقوم أبل بتوفير قطعه للمنفذ الجديد للتوافق مع سلك الشحن الحالي
  • الجهاز ستوفر باللون الأبيض و الأسود

اولاً بعض الصور لهذا الهاتف:

لحقوق الملكية هذة الصور انشرت على الأنترنت من موقع Apple و من ثم موقع Gsm Arena

المواصفات العامة:

 

الشبكة 2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A142
 
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429
الشبكة 3G
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428
 
CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429
الشبكة 4G
LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429
 
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429
تم الأعلان عنه
سبتمبر 2012
الحالة
سوف ينزل قريباً يوم 21 سبتمبر                                                                                                                                              

 حجم الجهاز:
أبعاد الجهاز
     123.8 x 58.6 x 7.6 mm  
                                                                                                                                              
وزن الجهاز
     112 g                                                                                                                                              

 الشاشة:
النوع 
     LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors                                          
الحجم 
     640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density)
عديد اللمس بمعني MultiTouch
     Yes
الحماية
     قوي جداً-كاره للزيت- محاط بطبقة زجاجية مضادة للحرارة                 

مواصفات الصوت:
نوع التنيه
    رنات صوتية و هزاز                                                                                                                                                      
مكبر صوت
    Yes
جاك 3.55mm
    Yes                                                                                                                                             

موصفات الذاكرة:
كارت خارجي
     لايوجد                                                                                                                                                                    
المساحة الداخلية 
     64/32/16/8 جيجا و الذاكر الداحلية الرام 1GB

المواصفات الداخلية للجهاز:

 

GPRS
       Yes
EDGE
       Yes
السرعة
       DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps
الويرليس
      Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular
البلوتوث
      Yes, v4.0 with A2DP
USB
      Yes, v2.0

 

 مواصفات الكاميرا:

الأولى
        8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash
المميزات
        Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR
الفيديو
        Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging
الكاميرا الأمامية
       Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G

بقية المميزات:

نظام التشغيل
   iOS 6
الشرائح
   Apple A6
أجهزة الاستشعار
  Accelerometer, gyro, proximity, compass
الرسائل
   iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email
التصفح
   HTML (Safari)
الراديو
   No عيب كبير من وجهة نظري
GPS
   Yes, with A-GPS support and GLONASS
Java
   No
الألوان
   Black/Slate, White/Silver
 
   – نانو SIM بطاقة الدعم فقط
   – إلغاء الضوضاء نشطة مع البلدان المتوسطة الدخل المزدوج مخصصة
   – أوامر اللغة الطبيعية وسيري الاملاء
   – اي كلاود سحابة الخدمة
   – تويتر والفيسبوك التكامل
   – خرج التلفزيون
   – الخرائط
   – قارئ كتب
   – الصوت / الفيديو لاعب ومحرر
   – محرر صور
   – مذكرة صوت / القيادة / الهاتفي                                                                                                    

مواصفات البطارية:
 البطارية
   Standard battery, Li-Po                                                                                                                  
الأحطياطية  
   Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G)
وقت التحدث
   Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G)
تشغيل الأغاني
   Up to 40 h

السعر مرتفع جدا بس تقريبا يتراوح بالدولار من 199 إلى 399 دولار

مصدر المعلومات من موقع GSM Arena 

الموضوع القادم موضوع خاص بنظام التشغيل

التعريف بالمدون: Mr.Andrew Ashraf

 خبير تنمية بشرية و مبرمج و مصنف من افضل تلاتة اشخاص ناجحون على الأنترنت في الشرق الأوسط مخترع اختراع توسيع مجال الوير ليس حتى يقدر على التقاط الشبكات على مسافة 200 او اكثر ميل و مدون في مدونة عالم الأبداع و مؤسس موقع GSM Arena و رئيس قسم التحرير في منتديات عالم البرمجة و برامج نت و رئيس منتدى ProMisr.

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