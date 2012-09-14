الملف الكامل عن Iphone 5

اولا هذا الهاتف من رأي و انا المدون Mr.Andrew Ashraf صاحب موقع Gsm Arena بقيمه بعشرة نجوم و ليست خمس فقط لأنه فعلا من أفضل الهواتف التي {ايتها في حياتي و هذا هو الذي تعودنا عليه من شركة Apple ، يمكن يكون الأصدار من الهاتف Iphone 4 او Iphone 4S كان بهما بعض الأخطاء و المشاكل الأمنية و مشاكل في التعامل مع الشبكة 3D ولكن موقع كلمة في في هذا الموضوع سوف يناقش كل شئ تم الأعلان عنه في المؤتمر الخاص بشركة Apple امس و نأسف للتأخير و لكن كنا نبحث عن كل ماهو جديد و مميز في هذا الأصدار من الهاتف .
اهم الموصفات الجديدة في هذا الهاتف الأكثر من رائع:
أنحف وأخف من هاتف الايفون 4 اس بنسبه 20%
شاشة بمقاس 4 بوصة ، حيث ان عرض الشاشة هو نفس العرض ولكن الشاشة اطول من النسخ السابقه للجهاز والابعاد هي 1136 في 640 مع دعم لتقنية الريتنا وزيادة في الألوان بنسبه 44%
اصبح عدد صفوف التطبيقات في الواجهة 5 صفوف بدلا من اربع بسبب طول الشاشة
الجهاز يدعم جميع انواع الاتصالات من بينها الجيل الرابع او LTE
الجيل الرابع في الجهاز سيعمل في جميع دول العالم
سرعه الاتصال اللاسكلي في الجهاز يصل الى 150 ميقا
معالج جديد بأسم A6 أسرع من المعالج السابق بمرتين و أيضا اسرع مرتين في معالجة الرسوم
تحسينات في بطارية الجهاز
كاميرا 8 ميقا بكسل
معالج صور أفضل من السابق لتقليل التشويش واصبح إلتقاط الصور أسرع بنسبه 40% من الايفون 4 اس
عدسة أصغر بنسبة 25%
دعم إلتقاط صور البانوراما
تصوير فيديو 1080p
الكاميرا الأمامية تدعم التصور ب 720P
3 فتحات للمايكرفون
منفذ جديد للكيبل بأسم Lightning أصغر من المنفذ السابق وستقوم أبل بتوفير قطعه للمنفذ الجديد للتوافق مع سلك الشحن الحالي
الجهاز ستوفر باللون الأبيض و الأسود
اولاً بعض الصور لهذا الهاتف:
لحقوق الملكية هذة الصور انشرت على الأنترنت من موقع Apple و من ثم موقع Gsm Arena
خبير تنمية بشرية و مبرمج و مصنف من افضل تلاتة اشخاص ناجحون على الأنترنت في الشرق الأوسط مخترع اختراع توسيع مجال الوير ليس حتى يقدر على التقاط الشبكات على مسافة 200 او اكثر ميل و مدون في مدونة عالم الأبداع و مؤسس موقع GSM Arena و رئيس قسم التحرير في منتديات عالم البرمجة و برامج نت و رئيس منتدى ProMisr.
Thanks for sharing it degddfefeageedef
كم سعره بالريال السعودي ؟
شكرا لك يا استاذ جورج
Good