نبشوا قبر الصحابى معاوية إبن ابى سفيان أنظر ماذا وجدوا مفاجأة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر سب احد من الصحابة هو كفر بين بالله وبرسوله وبصحابته الكرام وهذا يعتبر اثم عظيم يقع فيه كل من نهج نهجاً خاصا به بعيد عن منهج اهل السنة والجماعة و فى الحديث الشريف الذى رواه أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ” فالصحابة هم حملة هذا الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاص احد منهم هو انتقاص لدين الله سبحانه وتعالى واليوم نعرض لكم فيديو يحتاج الى كل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتدبره
سبحان اللة هؤلاء الصحابة عاشوا فى زمان رسول اللة وأمنوا بة وأتبعوة وهم الان فى مستقر عند رب العالمين فلماذا الناس تتدخل فى سيرتهم الا اذا كانت سيرتهم أسوة لنا فى حياتنا بمعنى أننا يجب أن نصلح أولا من أنفسنا نحن فكل نفس مسئولة أمام اللة بما قدمت فهل اللة عز وجل يسألنا عنهم أم عن أنفسنا نحن اللهم اهدنا واهدى المسلمين وأصلح ذات بيننا
انا لا احب الطافيه واهلها ولكن اسال سؤال موجه لاهل العقول هاي منين عثمان تستحي منه الملائكه هبب الملائكه استحة من منو من قبله من الانبياء او الرسل حتى تستحي من عثمان شنوا هل عقول الفارغه ولو هذا الكلام صحيح شلون عائشه طلعة عليه اقتلوا نعثل لقد كفر اما معاويه انتو شخابصينه بي مو ابن هند اكلة الاكباد مو ابن ابو سفيان من الطلقاء مو ابو يزيد قاتل فلذت كبد الرسول..انتو عميان لو هوو عند فاضي لو المستحا قطره وصقطة منكم صدق القائل اذا كنت لا تستحي قل ما شاة وفعل ما شاة
معاوية صحابي ورسول الرحمة الحبيب المصطفى .يدعوا له إلا لا أشبع الله بطنه.هذا صحابي ……….؟ كيف
سب الصحابة جريمة كبري