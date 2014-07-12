نبشوا قبر الصحابى معاوية إبن ابى سفيان أنظر ماذا وجدوا مفاجأة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر سب احد من الصحابة هو كفر بين بالله وبرسوله وبصحابته الكرام وهذا يعتبر اثم عظيم يقع فيه كل من نهج نهجاً خاصا به بعيد عن منهج اهل السنة والجماعة و فى الحديث الشريف الذى رواه أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ” فالصحابة هم حملة هذا الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاص احد منهم هو انتقاص لدين الله سبحانه وتعالى واليوم نعرض لكم فيديو يحتاج الى كل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتدبره