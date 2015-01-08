كارثة حقيقية : شاهد ماذا وجدوا فى الاندومى ؟؟

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مما لاشك فيه ان الكثير منا يعرف جيدا ماهو ” الاندومى ” ؟؟ تلك المكرونة اللذيذة سهلة التحضير الشهية ذات النكهات المختلفة والمحببة للجميع من كبار او صغار . وقد انتشرت الاندومى فى الفترة الاخيرة بصورة ملفتة للانظار فى العالم العربى بشكل كبير . وقد يتساءل البعض عن مكوناتها وهل هى فعلا تحتوى على مواد ضارة او لا .. وفى هذا الموضوع سنجيب بإذن الله على هذا السؤال .

وعندما يتعلق الامر بالاطفال نجد الاهتمام كبير جدا لانهم بلاشك هم فلذات اكبادنا ومقصدنا فى هذه الحياة ان نوفر لهم جميع سبل الراحة والسعادة بلا اى شكل من اشكال التقصير معهم . وقد اثبتت الدراسات العلمية مؤخرا ان الاندومى يحتوى على ماة شديدة الخطورة على الجميع من اطفال وكبار تسمى الملح الصينى او بالمسمى العلمى .. مادة ” الاجنى موتو ” والتى تعتبر من اشد المواد الحافظة فتكا بالمخ البشرى وتتلف خلاياه تماما .

وقد ثبت علميا ايضا ان تلك المكرونة تحتوى على مادى ال E624 وهى من اهم مواد مكسبات الطعم والرائحة وتؤدى هى الاخرى دورها فى تدمير خلايا المخ تماما وتسبب البلاهة والعته والغباء لدى الاطفال الصغار وقد تؤدى الى اضطرابات فى الجهاز العصبى والنفسى لدى الكبار .