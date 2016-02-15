فيديو ساخر عن الفلانتين ينتهي بمشهد موجع لطفلة مشردة

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نشر موقع دوت مصر مقطع فيديو ساخر عن احتفال المصريين بـ الفلانتين أو عيد الحب، رصدت فيه الكاميرا تعليقات المواطنين وآرائهم عن موضوع الحلقة إلا أن مسار الفيديو تغير في المشهد الأخير فجأة.

تجولت الكاميرا في شوارع القاهرة ترصد مظاهر احتفال الشباب بعيد الحب وتعليقات المواطنين الساخرة، بدت أجواء الفيديو كوميدية حتى جاء المشهد الأخير الذي بدا موجعًا حيث ظهر فيه ثلاثة من أطفال الشوارع تتراوح أعمارهم ما بين خمس الى تسع سنوات على الأكثر، القت اكبرهم سؤالًا عبر عن مدى المعاناة التي تلقاها، وعن حقها كمواطنة مصرية تعيش على أرض وطن تملكه.

ظهرت احدى الطفلتين تحمل بين أصابعها سيجارة مشتعلة تقوم بتدخينها، وفسرت ذلك لمقدم الحلقة قائلة: “الشارع علمنا”.

أما الطفلة الأكبر فقالت: “عمو أنا عايزة أقول حاجة، هي مصر مش أمنا؟ واحنا ممكن نعمل أي حاجة نفسنا فيها، ممكن ناكل؟ احنا عند أمي مش بناكل غير مرة واحدة بس في اليوم، عشان كده أخدت أخي وأختي وتركنا البيت، انا بحب اخواتي أوي ونفسي ارجعلهم بس خايفة ليضربوني”

وأوضحت الطفلة خلال الفيديو أنها كانت تسكن في مدينة النهضة مع أسرتها التي تضم أخوة آخرين إضافة الى من ظهرو بمقطع الفيديو، إلا أنها الآن موجودة بشارع القصر العيني كطفلة مشردة.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو حقق رواجًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأثار تعاطف رواده مع الأطفال الثلاثة.

شاهد الفيديو: