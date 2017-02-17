خطورة غسل الكبدة قبل طهيها مع الطريقة الصحيحة لتنظيف الكبدة قب الإستخدام
الكبدة
كَتَب: سارة الملقبآخِر تَحْدِيث: .
تعد الكبدة من الأكلات المميزة جدا للكثيرين حيث يحبها الكبار والصغار وذلك لطعمها المتميز واللذيذ والطرق المتنوعه لأكلها، وبالإضافة للطعم المتميز للكبدة فهي من الأكلات المفيدة جدًا لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة جًدا لجسم الإنسان، ومن أهم هذه العناصر هو عنصر الحديد، والذي له أكبر دور في تخفيض نسبة الأنيميا والقضاء على فقر الدم .
ونتناول اليوم موضوع هام وجاد لكل ربة منزل، حيث تقوم الكثير من السيدات بغسل الكبدة جيدًا قبل إستخدامها، إعتقادًا منهم بضرورة تنظيفها ولكن هذا غير صحيح حيث يؤدي غسل الكبدة بالماء وتركها فيه لمدة حتى يتم إزالة الأوساخ منها عادة غير صحيحة، حيث تفقد هذه الطريقة الكثير من العناصر الغذائية الهامة فلا يصبح لها أي قيمة غذائية . وتعتبر أفضل طريقة لتتأكد من نظافة الكبدة قبل إستخدامها، بحيث لا تفقد قيمتها الغذائية، هو غسل الكبدة بالقليل من الماء الفاتر والدقيق، ويترك الدقيق عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم نقوم بالتخلص من الدقيق المتراكم عليها، ووضع عصير الليمون والملح عليها، وبعد ذلك يمكنك غسلها بالماء دون أن تفقد قيمتها الغذائية .
ويمكن أيضا عدم إستعمال الدقيق وإستبدالة بالخل الأبيض أثناء غسل الكبدة حتى تحتفظي بقيمتها الغذائية كما هي .