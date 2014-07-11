امام الحرم المكي الشيخ الشريم يعلن رسميا ظهور علامة من علامات يوم القيامة في السعودية

امام الحرم المكي الشيخ الشريم يعلن رسميا ظهور علامة من علامات يوم القيامة في السعودية
يوم القيامة
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اعلن الشيخ سعود الشريم اما الحرم المكي عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة في المملكة العربية السعودية و ذلك في تغريدة علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قام بتنبيه المسلمين جميعا علي ظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة لعل احد يتعظ و يعمل لهذا اليومو ننتقل معكم الان الي تفسير العلامة التي اعلنها الشيخ الشريم حيث ان في الاشهر القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج بغزارة و هو ما فسره الشيخ الشريم علي انه علامة من علامات يوم القيامة حيث قال عن رسول الله صلي الله علي و سلم انه قال ” الجزيرة العربية ستعود فيها المروج و الانهار ” و عنه ايضا ” يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا”

و شرح حديث الرسول صلي الله عليه و سلم في تغريدة ثانية فقال “فسبحان الله هذه العلامات من دلائل النبوه ومن علامات يوم القيامه الصغري ومن ناحيه اخري فان الثلوج التى غطت صحراء السعوديه من الظواهر النادره التى حدثت في السعوديه ” و هو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلي الله عليه و سلم و الصورة في منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الامطار

التعليقات

  2. في ناس كل كتابتها غلط حبيت اصحح بعض الأخطاء اول شي اللهُم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
    في اكتر من شخص كاتبين اللهُم صلي وهذا خطئ تكتب اللهُم صل
    تاني شي في واحد كاتب الله همه وهذا خطئ ياعزيزي تكتب اللهُم
    معقول داخل تعلق وتقول وبدك ربنا يحشرك مع الحسين طيب اول شي اعرف اكتب معقول ماتقرأ التعليقات وتشوف الطريقة الصح للكتابة؟
    استغفر الله لي ولكم

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  5. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا الاه إلا الله وأن محمد عبده ورسوله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين

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  8. اجه ناصر الحق وراسم طريق الحق رقاتل المارقين ال اسعود واعوانهم الفجره الفسقه بظهور الا مام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه بحقي محمد واله محمد

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  14. سؤال حق الشيعه المهدي المنتظر متزوج اذا كان متزوج زوجة المهدي فاجره. .انتم تطعنون في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الرسول أشرف من زوجة المهدي مال الشيعه المهدي مال السني نحبه ورحيم

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  16. أخي هاي علامة من علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولاتقوم الساعة الاقبلها ظهوره الشريف الذي يملئ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل لوليك الفرج يالله

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  27. قال رسول آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ (ص)
    “لوبقي من الدنيا يوم واحد لاطال الله ذلك اليوم حتى ظهور القائم من ال محمد “”
    اللهم عجل في ظهور امام زماننا وأملا به الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا
    قال رسول آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ (ص)
    “”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية””
    الحمدلله الذي عرفنا بهم ورزقنا ولايتهم اللهم فارقنا شفاعتهم ونصرتهم بين يدي القائم من ال محمد
    اللهم صَل ع محمد وال محمد وعجل فرجهم وأَلْعَن عدوهم من ألجن والانس

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  40. وهل يعتبر هطول الامطار والثلوج في السعودية من علامات يوم القيامة وكذلك اذا صادف عدم هطول الثلوج في كندا مثلا وفي سنة من السنين ايضا من علامات يوم القيامة ومن دلائل النبوة — ماذا تقولون لنا عن اجدادنا الذين ماتوا ولم يشاهدوا لا هطول الامطار ولا الثلوج فهل كان ايمانهم ناقصا مثلا — الرجاء لا تربطوا المناخ والطقس بالايمان ويوم القيامة وما زاد منها من الخرافات

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  47. هذه العلامه وغيرها من العلامات الاخرى التي ظهرت واضحه وجليه وليس عليها غبار اذا دلت ع شيء فانها تدل ع ظهور قائم ال محمد ( ع ) نسال الله ان يجعلنا من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يديه .. امين

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  61. سياتي يوم ويظهر الحق ويزههق الباطل اناسني واففتخر يقول الله تعالو وتعاونو عﻻاالبر والتقوى وﻻتعاونو على اﻻثم والعدوان فاالسب والشتم من قبل الشيعه من اركان عقيدتهم فماهذه العقيده التي ترتكز عﻻالسب والشتم فهذه عقيده باطله وعﻻ عقلاء الشيعه ان يدركو ان سب الصحابه وشتمهم ليس من اخﻻق المسلمين ازا كنتم تدعون انكم مسلمون فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه فعن اي اسﻻم انتم تتحدثون وفي كتاب الله
    يقول سبحانه وتعالي ان الدين عند الله الاسﻻم فكفاكم حقدا ايها الشيعه فﻻ يؤمن احدكم حت يحب ﻻخيه المسلم مايحب لنفسه فكيف تكونون مؤمنين وحاقدين عجيب امركم تلك امة خلت لكم لهاماكسبت ولكم ماكسبتم وﻻتزر وازرة وزر اخرى

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  65. اللهم عجل لوليك الفرج . اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علية وعلى ابائة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنة ارضك طوعا وتمتعة فيها طويلا . لعن الله آل سعود ومن ايدهم الى يوم الدين

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  67. تطبلون وتزمرون وتدعون ان احدكم افضل من الاخر بماذا بولائكم للاسلام ام ولائكم لطائفتكم تنفيذ تعاليم الاسلام ام تعاليم …….انتم تعرفونها وهي التي تجعل منكم قتله مأجورين او متبرعين لأعداء الاسلام تبا للكفر والكفرة وويل للمنافقين الذين باعوا الدين واصبحوا للبشر عابدين مطيعين يفدون انفسهم ومالهم وعرضهم وبالله كافرين ملحدين عاصين اتقوا الله بدينكم وقرآنكم ونبيكم وانفسكم حمى الله امة الاسلام والمسلمين من كيد الكائدين

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  72. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

    إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

    لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

    لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ

    إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

    لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ

    لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

    يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

    وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

    إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

    قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

    فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ

    إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

    وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

    قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

    رد

  74. وهل يعتبر هطول الامطار والثلوج في السعودية من علامات يوم القيامة وكذلك اذا صادف عدم هطول الثلوج في كندا مثلا وفي سنة من السنين ايضا من علامات يوم القيامة ومن دلائل النبوة — ماذا تقولون لنا عن اجدادنا الذين ماتوا ولم يشاهدوا لا هطول الامطار ولا الثلوج فهل كان ايمانهم ناقصا مثلا — الرجاء لا تربطوا المناخ والطقس بالايمان ويوم القيامة وما زاد منها من الخرافات

    رد

  75. الثلج في صحراء السعودية ليس بضاهرة جديدة موجودة منذ القدم واذا انتو بديتو تسمعون بيها بالفترة الاخيرة مو يعني لان الان صارت الان لكن بسبب التطور التكنلوجي اللي جعل من السهولة الوصول ومعرفة اماكن تواجد الثلوج وحتى التقاط الصور
    شمال السعودية كثيرا في موسم الشتاء في بعض المناطق تغطي الثلوج مساحات واسعة افتحو كوكل ماب وشوفو الصور الموجودة والثلوج وتاريخ وضعها قديم وليس الان

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  78. ان من علامات الساعة وظهور الامام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه ( هي هلاك الملك عبدالله وقبره ) ملك سعوديتكم الهالك عميل الصهاينة الاول !

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  80. الهم وحد كلمة المسلمين في العالم من سنه وشيعة تحت عقيدة محمد صلي الله عليه وسلم وكلمة لا إله الا الله
    ياشيعي ياعربي حرام عليك دم اخوك المسلم السني العربي
    اتقي الله

    رد

  81. الهم وحد كلمة المسلمين في العالم من سنه وشيعة تحت عقيدة محمد صلي الله عليه وسلم وكلمة لا إله الا الله
    ياشيعي ياعربي حرام عليك دم اخوك المسلم السني العربي
    اتقي الله

    رد

  103. قيامة الشخص هي وفاته ….موته …خلص انقطع عملو ليش ننتظر قيام الساعة لنتعظ لازم كل شخص يفكر انو بأي لحظة ممكن يموت ويعمل لآخرته …لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ..يارب حسن الختام ..يارب ادخلنا الجنة من غير حساب …يارب اغفر لنا خطايانا …

    رد

  104. استغفرك ربي واتوب اليك توبو الي الله ياشيعه ويامسيحين ويايهوود ووحدوووه دين الاسلام دين عظيم يارب احسن خاتمتنااااااا وردني اليك يارب رحمتك

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  114. اللهم إننا مُقصرون وأنت الكريم
    ومذنبون وأنت الحلِيم و فُقراء إليك
    وأنت الغنيْ عنّا ، اللهُم تجاوز عنّا
    بـ عفوك و مغفرتك يا حيّ يا قيُوم
    استغفرك ربيْ واتوب الي

    رد

  130. ياجماعه من اول مانزل القران ربنا,سبحانه,وتعالى كتب فاقتربت الساعه عاشو اهالينا قرون عديدة يعنى الله اعلم اذا كان ده حقيقى ولا لا بس ربنا,يحسن ختامتنا و الله اعلم ممكن نعيش قرون تانيه اولا اولاد اولاد اولادنا يكونو,حضرينها الله اعلم متى هى الساعه

    رد

  132. ربنا انا ضلمنا انفسناان لم تغفر لنالانكوننامن الخاسرين اللهم ثبت قلوبنا علا اشهده إلااله الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغفرلي والوالدي واخي واخواتي واكل من قاااااااااااااال ااااااااااااااااااااااامين يااااااااااااااااااااارب العااااااااااااالمين رحمتك وارضوانك انك انت اسميع العليم الحكيم

    رد

  134. بسم الله الرحمن الرحيم اود فقط ان اقول ان هذا الكلام (الثلج في السعودية من علا مات الساعة) ولا اريد ان اجرح مشاعركم ولا ادري هل الشيخ قال هذا الكلام اود ان اقول اننا امة ضحكت من جهلها الامم يا ناس ربوا بنيكم علموهم هذبوا فالعلم خير قوام ودعوا كل هذه الخزعبلات جانبا لانكم تقتلون وقتكم في كلام تافه واني انصحكم ان تقرأوا(إقرأ باسم ربك الذي خلق) وابدعوا وانتجوا وفكروا واجتهدوا كفاكم دعاية واذا اردتم الفلاح دعوا جانبا هذه الاساطير لانها لا تسمن من جوع ….ابو مروان

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  142. يوم القيامه لسه بعيد, والله وحده اللي يعلم هو امتي..
    بس لازم نعمل لليوم دا .. عشان احنا مقصرين في حق ربنا وبنطلب منه انه يرحمنا … انك تقول استغفر ربي واتوب اليك ربنا بيغفرلك ذنوبك .. حبك لله وللرسول ( صلي الله عليه وسلم) مش بالكلام لا بالفعل بالصلاة اللي بنضياعهاا 🙁 ارحمنا يا رب

    رد

  143. يوم القيامه لسه بعيد, والله وحده اللي يعلم هو امتي..
    بس لازم نعمل لليوم دا .. عشان احنا مقصرين في حق ربنا وبنطلب منه انه يرحمنا … انك تقول استغفر ربي واتوب اليك ربنا بيغفرلك ذنوبك .. حبك لله وللرسول ( صلي الله عليه وسلم) مش بالكلام لا بالفعل بالصلاة اللي بنضياعهاا 🙁 ارحمنا يا رب

    رد

  149. سال احد الصحابه رسول الله ص الله عليه وسلم متى الساعه فقال اذا ضاعت االامانه فانتظر الساعه قال وكيف اضاعتها يا رسوالله قال ص الله عليه وسلم اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعه ًًًًًً وفى حديث سال اعرابى. رسول الله ص الله عليه وسلم متى الساعه فقال ص الله عليه وسلم وما اعددت لها. قال اعددت لها صيام وصلاه وحج واكثرهم حب الله ورسوله فقال صً. انت. مع من احببت

    رد

  152. تعالى الله ..لا يعلم الغيب الا هو..نحن لا علم لنا بالساعه..ولكن من الجيد تذكير الناس بالساعه من حين لاخر..فقد يتوب بعضهم عن ما يعفعلون ..ففعلا اراضينا يغمرها الدم وليس المياه..

    رد

  153. ليش لا ان علامات قيام الساعه الصغرى كلها ظهرت ونحن نترقب الكبرى علما ان ظهور نبينا الاكرم الف الصلاة والسلام عليك يااحب الخلق وسيد االخلق هي من علامات الصغرى والان تحققت الكثير منها التطاول في البناء اختفاء الرحمه بين الناس والحروب والكوارث وقتل الناس الابرياء بدون ذنب وكثره الزلال وغيرها

    رد

  156. وتخرج علامة أخري من علامات الساعة قريبا من أوروبا وهي
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتي يتأحالف المسلمين مع بنى الأصفر وهم الأوروبيين ضد عدوا مشترك وهم اليهود عندها يخرج الدجال من غضبة يغضبها والدجال يخرج من يهود
    أليس الأحداث الارهابية الأخيرة في فرنسا مؤشرات علي ذلك
    عندما وقف الأوروبيون مناصري لنا متحدين معنا في قضيتنا الفلسطينية بالاعتراف لنا بدولة فلسطينية ثار ثائرة اليهود وافتعلوا فعلتهم القضرة في الهجوم المسلح في فرنسا واتهام المسلمين بالإرهاب لتتراجع فرنسا عن موقفها النبيل تجاه القظية الفلسطينية
    أيها المسلمون ليس بينكم وبين القيامة إلا القليل فأرجعوا إلى ربكم بالتوبة واستعدوا ليوم القيامة

    رد

  157. وتخرج علامة أخري من علامات الساعة قريبا من أوروبا وهي
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتي يتأحالف المسلمين مع بنى الأصفر وهم الأوروبيين ضد عدوا مشترك وهم اليهود عندها يخرج الدجال من غضبة يغضبها والدجال يخرج من يهود
    أليس الأحداث الارهابية الأخيرة في فرنسا مؤشرات علي ذلك
    عندما وقف الأوروبيون مناصري لنا متحدين معنا في قضيتنا الفلسطينية بالاعتراف لنا بدولة فلسطينية ثار ثائرة اليهود وافتعلوا فعلتهم القضرة في الهجوم المسلح في فرنسا واتهام المسلمين بالإرهاب لتتراجع فرنسا عن موقفها النبيل تجاه القظية الفلسطينية
    أيها المسلمون ليس بينكم وبين القيامة إلا القليل فأرجعوا إلى ربكم بالتوبة واستعدوا ليوم

    رد

  161. اللهم سلم سلم في الدنيا والاخره فليس لنا سواك في محيانا ومماتنا يا الله منك العقول والغفران يا ارحم الراحمين ياارحم الراحمين ياارحم الراحمين أمين أنا وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وكل الرسل والأنبياء من عند الله تبارك الله رب العالمين

    رد

  168. يسألونك عن الساعه، قل الساعه علمها عند الله.
    واذا أردنا ان تتحرى علامات الساعه فالأولى ان نقول : وجود مثل هؤلاء الشيوخ واحده كن تلك العلامات. و الذين يدعون العلم بكل شي.

    رد

  173. هذا الإمام، وأمثاله كثيرون، هوممّن ملؤوا عقول المسلمين جهلا وشعوذة وجمّدوا الفكر والدين و جمّدوا بالتالي الحضارة عند المسلمين في العهود القروسطيّة..!!

    رد

  174. هذا كلام غير دقيق ولايحق لاي عالم الجزم في مسالة علامات يوم القيامة فهي لايعلمها الا الله وحده وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية قالوا قسم من العلماء في ذالك الوقت انها من علامات الساعة الكبرى في تفسيرهم

    رد

  176. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ظهور كثير من علامات الساعة لانجزم في شي الله اعلم نطق الحديدووو المسلم يعمل لدنياه كأنك ميت غدا يحافظ علي جميع فروضه ويؤمن بان الله اعلم

    رد

  217. وما العجيب في ذلك .. لقد عاشت الجزيرة العربية في ما مضي عصورا جليدية ثم انحسر الجليد عنها تدريجيا و تحولت الى مناطق خضراء و يكفي اﻻشارة الى الماموث النجدي الذي وجدت اثاره في الجزيرة العربية وهو حيوان يشبه الفيل و يتغذى على اﻻعشاب و يستهلك كميات كبيرة يوميا من اﻻعشاب و الخضار مما يعني وفرة هذه المصادر في ذلك الزمان
    وقد يرجع الجليد مرة ثانية لسبب جيولوجي او ﻻسباب مناخية في اي وقت .. اريد ان اعرف ما عﻻقة يوم القيامة بذلك علما بان الساعة علمها عند الله تعالى وهي من علوم ابغيب غير المتاحة حتى للانبياء

    رد

  227. ذا كلام كذب ماحصلنا علئ ماء نشرب نشتري الوايت بخمسة الف. فنحن مهددون بالجفاف وانتم بتقلون الجزيره العربية بترجع مروج بس بعتقد انه بتعنوا قناة الجزيره .اتقوا اللة يامن تتاجرون بالدين الشرق الاوسط ملي بالدماء وليس بالمياه

    رد

  228. ذا كلام كذب ماحصلنا علئ ماء نشرب نشتري الوايت بخمسة الف. فنحن مهددون بالجفاف وانتم بتقلون الجزيره العربية بترجع مروج بس بعتقد انه بتعنوا قناة الجزيره .اتقوا اللة يامن تتاجرون بالدين الشرق الاوسط ملي بالدماء وليس بالمياه

    رد

  257. اللهم انت ربى خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابؤ بذنبى فغفر لى فأنه لا يغفر الذنوب الا انت

    رد

  260. اللهم سلم سلم في الدنيا والاخره فليس لنا سواك في محيانا ومماتنا يا الله منك العقول والغفران يا ارحم الراحمين ياارحم الراحمين ياارحم الراحمين أمين أنا وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وكل الرسل والأنبياء من عند الله تبارك الله رب العالمين

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