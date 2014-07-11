امام الحرم المكي الشيخ الشريم يعلن رسميا ظهور علامة من علامات يوم القيامة في السعودية

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اعلن الشيخ سعود الشريم اما الحرم المكي عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة في المملكة العربية السعودية و ذلك في تغريدة علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قام بتنبيه المسلمين جميعا علي ظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة لعل احد يتعظ و يعمل لهذا اليومو ننتقل معكم الان الي تفسير العلامة التي اعلنها الشيخ الشريم حيث ان في الاشهر القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج بغزارة و هو ما فسره الشيخ الشريم علي انه علامة من علامات يوم القيامة حيث قال عن رسول الله صلي الله علي و سلم انه قال ” الجزيرة العربية ستعود فيها المروج و الانهار ” و عنه ايضا ” يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا”

و شرح حديث الرسول صلي الله عليه و سلم في تغريدة ثانية فقال “فسبحان الله هذه العلامات من دلائل النبوه ومن علامات يوم القيامه الصغري ومن ناحيه اخري فان الثلوج التى غطت صحراء السعوديه من الظواهر النادره التى حدثت في السعوديه ” و هو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلي الله عليه و سلم و الصورة في منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الامطار