امام الحرم المكي الشيخ الشريم يعلن رسميا ظهور علامة من علامات يوم القيامة في السعودية

اعلن الشيخ سعود الشريم اما الحرم المكي عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة في المملكة العربية السعودية و ذلك في تغريدة علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قام بتنبيه المسلمين جميعا علي ظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة لعل احد يتعظ و يعمل لهذا اليومو ننتقل معكم الان الي تفسير العلامة التي اعلنها الشيخ الشريم حيث ان في الاشهر القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج بغزارة و هو ما فسره الشيخ الشريم علي انه علامة من علامات يوم القيامة حيث قال عن رسول الله صلي الله علي و سلم انه قال ” الجزيرة العربية ستعود فيها المروج و الانهار ” و عنه ايضا ” يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا”
و شرح حديث الرسول صلي الله عليه و سلم في تغريدة ثانية فقال “فسبحان الله هذه العلامات من دلائل النبوه ومن علامات يوم القيامه الصغري ومن ناحيه اخري فان الثلوج التى غطت صحراء السعوديه من الظواهر النادره التى حدثت في السعوديه ” و هو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلي الله عليه و سلم و الصورة في منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الامطار
الحمدلله على نعة العقل الحمد لله الذي ارشدنا الى الصواب والحق
في ناس كل كتابتها غلط حبيت اصحح بعض الأخطاء اول شي اللهُم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
في اكتر من شخص كاتبين اللهُم صلي وهذا خطئ تكتب اللهُم صل
تاني شي في واحد كاتب الله همه وهذا خطئ ياعزيزي تكتب اللهُم
معقول داخل تعلق وتقول وبدك ربنا يحشرك مع الحسين طيب اول شي اعرف اكتب معقول ماتقرأ التعليقات وتشوف الطريقة الصح للكتابة؟
استغفر الله لي ولكم
خظأ وليس خطئ
ياجماعه
المهدي قد ضهر ولان يخوظ الحروب
اللهم ارحمنا واغفر لنا زنوبنا
اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا الاه إلا الله وأن محمد عبده ورسوله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
ﻻإلله اﻻ انت سبحانك إني كنت من الضالمين
اللهم صلي على سيدنا محمد وأل محمد وصحبى محمد وبارك على سيدنا محمد وأل محمد وصحبى محمد يا ارحم الراحيمين
اجه ناصر الحق وراسم طريق الحق رقاتل المارقين ال اسعود واعوانهم الفجره الفسقه بظهور الا مام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه بحقي محمد واله محمد
سبحان غفرﻷ ني كنت من الظلم
خلي يولي هذه شيوخ التعوسيه كذابين هذه من عﻻمات الظهور المبارك ان شاء الله اللهم عجل لوليك الحجه ابن الحسن والمستشهدين بين يديه
لاحول ولا قوة إلا بالله
ان شاء الله. هلاك ال سعود وزبانيتهم
اللهم حسن ختمتنا يااااااااااااااااااارب
سؤال حق الشيعه المهدي المنتظر متزوج اذا كان متزوج زوجة المهدي فاجره. .انتم تطعنون في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الرسول أشرف من زوجة المهدي مال الشيعه المهدي مال السني نحبه ورحيم
الهم ارحمنا وقنا من عذاب النار
أخي هاي علامة من علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولاتقوم الساعة الاقبلها ظهوره الشريف الذي يملئ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل لوليك الفرج يالله
الخبر واضح
ولسنا بحاجه الى تعليقات عفنه كاصحابها
ربنا ارحمنا وقنا عذاب النار
لااله الااله محمد رسول الله اللهم اني اسالك العفواوالعافيه والناجة من النار . اللهم امين
اللهم صَلي على محمد وآله محمد
انشالله هﻻك آل سعود ات ﻻ محال علئ دوله العدل الإلهي
اللهم عجل لوليك الفرج وملأ به الأرض قصتا وعدﻻ
الله همه الك الحمد والشكر بثباتنه على ولايه علي الهمه احشرنا مع الحسين ومع اصحاب الحسين انا لله وانا اليه راجعون
اللهم صلي على محمد وال محمد
اللهم صل علئ محمد وال محمد … وعجل فرجهم والعن اعدائهم من الاولين والاخريين الئ قبام يوم … الدين
Haha. S
قال رسول آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ (ص)
“لوبقي من الدنيا يوم واحد لاطال الله ذلك اليوم حتى ظهور القائم من ال محمد “”
اللهم عجل في ظهور امام زماننا وأملا به الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا
قال رسول آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ (ص)
“”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية””
الحمدلله الذي عرفنا بهم ورزقنا ولايتهم اللهم فارقنا شفاعتهم ونصرتهم بين يدي القائم من ال محمد
اللهم صَل ع محمد وال محمد وعجل فرجهم وأَلْعَن عدوهم من ألجن والانس
ان شاء الله إقامة دولة العدل الالهي
Louange à allah,nous lui demandons aide et pardon,et l’implerons de nous préserver de nos méfaits et du mauvais de nos actes.
……….w rabi yahdi tous les mousulmins
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار
اللهم عجل لوليك حجه ابن الحسن كافي تفاهات يا واهبيه
ياحي ياقيوم برحمتك استغيث
نسال الله حسن الخاتمه
اللهم حسن خاتمتنا ياارحم الراحمين
اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وال محمد
اللهم ارحم جميع المسلمين
اللهم ارحمنا لاحول ولا قوه الأ بالله العضيم
اللهم اني اسالك حسن الخاتمة
اللهّم عجل لوليك الظهور
وهل يعتبر هطول الامطار والثلوج في السعودية من علامات يوم القيامة وكذلك اذا صادف عدم هطول الثلوج في كندا مثلا وفي سنة من السنين ايضا من علامات يوم القيامة ومن دلائل النبوة — ماذا تقولون لنا عن اجدادنا الذين ماتوا ولم يشاهدوا لا هطول الامطار ولا الثلوج فهل كان ايمانهم ناقصا مثلا — الرجاء لا تربطوا المناخ والطقس بالايمان ويوم القيامة وما زاد منها من الخرافات
ليش ماتكول علامه معلامات ضهور الامام الحجيه المهدي المنتضر
اللهم حسن الختام
السنه المجوس ولد ال مممممممم
اللهم اسالك حسن الخاتمة
يارب نسالك حسن الخاتمة
لعنة الله على الشيعة الكفره ولعنة الله على حسن نصر الله
هذه العلامه وغيرها من العلامات الاخرى التي ظهرت واضحه وجليه وليس عليها غبار اذا دلت ع شيء فانها تدل ع ظهور قائم ال محمد ( ع ) نسال الله ان يجعلنا من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يديه .. امين
اللهم حسن خاتمتنا يارب
ربي يجعل ختمتما خاتم خير
الله أحسن خاتمتنا ارحمنا سواء في الدنيا ًٌا والأخره
سبحان الله ولا حولة ولا قوة الى بالله
اللهم ارحمنافي الدنيا والاخرة ونصراللهم المسلمين علي اعداء الدين
رحماك بنا يالله ان قامت القيامه علينا اللهم ثبتنا على لااله الا الله محمد رسول الله اللهم احسن خاتمتنا
الهم عجل لوليك الفرج
اللهم العن الوهابية اللهم افرحت قلوبنا بموت الطاغية عبدالله والحقته باجداده العفنين ابو بكر وعمر
ليست القيامة بل علامات ظهور قاءم ال محمد اللهم عجل لوليك الفرج بحق علي وفاطمة والحسن والحسين
اللهم اني أسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين
ههههههههه هيا هلاك عبدو يعني ملك السعوديه عبد الشيطان هيا من علامات الضهور وهاي هلبت فاتحه خير
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم استر عاقبتنا
سياتي يوم ويظهر الحق ويزههق الباطل اناسني واففتخر يقول الله تعالو وتعاونو عﻻاالبر والتقوى وﻻتعاونو على اﻻثم والعدوان فاالسب والشتم من قبل الشيعه من اركان عقيدتهم فماهذه العقيده التي ترتكز عﻻالسب والشتم فهذه عقيده باطله وعﻻ عقلاء الشيعه ان يدركو ان سب الصحابه وشتمهم ليس من اخﻻق المسلمين ازا كنتم تدعون انكم مسلمون فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه فعن اي اسﻻم انتم تتحدثون وفي كتاب الله
يقول سبحانه وتعالي ان الدين عند الله الاسﻻم فكفاكم حقدا ايها الشيعه فﻻ يؤمن احدكم حت يحب ﻻخيه المسلم مايحب لنفسه فكيف تكونون مؤمنين وحاقدين عجيب امركم تلك امة خلت لكم لهاماكسبت ولكم ماكسبتم وﻻتزر وازرة وزر اخرى
سبحان الله ولاحوله ولا قوه الابالله العلي العظيم
لا الله الا الله محمد رسول الله )(سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم (
لا الله الا الله محمد رسول الله )(سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم (
اللهم عجل لوليك الفرج . اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علية وعلى ابائة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنة ارضك طوعا وتمتعة فيها طويلا . لعن الله آل سعود ومن ايدهم الى يوم الدين
اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وال محمد ﻻطهار
تطبلون وتزمرون وتدعون ان احدكم افضل من الاخر بماذا بولائكم للاسلام ام ولائكم لطائفتكم تنفيذ تعاليم الاسلام ام تعاليم …….انتم تعرفونها وهي التي تجعل منكم قتله مأجورين او متبرعين لأعداء الاسلام تبا للكفر والكفرة وويل للمنافقين الذين باعوا الدين واصبحوا للبشر عابدين مطيعين يفدون انفسهم ومالهم وعرضهم وبالله كافرين ملحدين عاصين اتقوا الله بدينكم وقرآنكم ونبيكم وانفسكم حمى الله امة الاسلام والمسلمين من كيد الكائدين
_لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم_____
Lahla tarhmo y’a rabi hadak howa yhodi kbir
الله يستر حسن الخاتمه
نسال الله حسن الخاتمة
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ
لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ
لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
عيب عليكم السب والقذف يا مسلمين خزيتونا كدام العالم يا جهلة
وهل يعتبر هطول الامطار والثلوج في السعودية من علامات يوم القيامة وكذلك اذا صادف عدم هطول الثلوج في كندا مثلا وفي سنة من السنين ايضا من علامات يوم القيامة ومن دلائل النبوة — ماذا تقولون لنا عن اجدادنا الذين ماتوا ولم يشاهدوا لا هطول الامطار ولا الثلوج فهل كان ايمانهم ناقصا مثلا — الرجاء لا تربطوا المناخ والطقس بالايمان ويوم القيامة وما زاد منها من الخرافات
الثلج في صحراء السعودية ليس بضاهرة جديدة موجودة منذ القدم واذا انتو بديتو تسمعون بيها بالفترة الاخيرة مو يعني لان الان صارت الان لكن بسبب التطور التكنلوجي اللي جعل من السهولة الوصول ومعرفة اماكن تواجد الثلوج وحتى التقاط الصور
شمال السعودية كثيرا في موسم الشتاء في بعض المناطق تغطي الثلوج مساحات واسعة افتحو كوكل ماب وشوفو الصور الموجودة والثلوج وتاريخ وضعها قديم وليس الان
الحمدلله موت ملك عبدالله الذليل الأكبر
اللهم ارحمنا وعافنا وعفو عنا وقنا عذاب النار
ان من علامات الساعة وظهور الامام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه ( هي هلاك الملك عبدالله وقبره ) ملك سعوديتكم الهالك عميل الصهاينة الاول !
الحمد الله ويااااااااارب أحسن خاتمتنا وأجعل أخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله
الهم وحد كلمة المسلمين في العالم من سنه وشيعة تحت عقيدة محمد صلي الله عليه وسلم وكلمة لا إله الا الله
ياشيعي ياعربي حرام عليك دم اخوك المسلم السني العربي
اتقي الله
الهم وحد كلمة المسلمين في العالم من سنه وشيعة تحت عقيدة محمد صلي الله عليه وسلم وكلمة لا إله الا الله
ياشيعي ياعربي حرام عليك دم اخوك المسلم السني العربي
اتقي الله
اللهم أحسن خاتمتنا واحشرنا مع نبيك محمد
اللهم عجل لوليك الفرج
الله حسن خاتمتنا
ستغفرالله ستغفرالله ستغفرالله
ياالله الرحمن
ماتفهم شي
نسألک الله حسن الخاتمة ولعلم لله
يلرب ترحمنا
الهم عجل ضهور وليك بحق محمد وال محمد
اللهم أستغفرك وأتوب إليك
يارب بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين احسن خاتمتنا وجعلنا من اصحاب الجنه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئٍ قدير
يا رب احسن ختامنا يا رب العالمين
أالله اكبر
Sobhana allal allahoma rzokna wa iyakom hosn al khatima ya rab
《ربنا♡لاتؤخذناان نسينااواخطئنا♡ربنا♡لاتحملنامالاطاقه لنابه♡وعفؤعناورحمنا♡انك انت العفوالكريم》
اللهم نسألك حسن الخاتمة
سياتي اليوم الذي ندوس اشيعةبه وهوقريب اتقو الله ياشيعة
ياالله قناعذاب النار
لا حول ولا قوة الا باللة اللهم ارحمنا
الثلج نعمه من رب العالمين والسعه علمها عند رب العالمين
قيامة الشخص هي وفاته ….موته …خلص انقطع عملو ليش ننتظر قيام الساعة لنتعظ لازم كل شخص يفكر انو بأي لحظة ممكن يموت ويعمل لآخرته …لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ..يارب حسن الختام ..يارب ادخلنا الجنة من غير حساب …يارب اغفر لنا خطايانا …
استغفرك ربي واتوب اليك توبو الي الله ياشيعه ويامسيحين ويايهوود ووحدوووه دين الاسلام دين عظيم يارب احسن خاتمتنااااااا وردني اليك يارب رحمتك
Lahooma nas2aloka hossnna lkhatima
Allah yahfed men koul char soubhana allah aladim wa bihamdih
اللهم انا نسألك حسن الخاتمه يارب
اللهم حسن خاتمتنا ياارحم الراحمين
اقتربت الساعه وانشق القمر
ياااااااااااارب نرجوا مغفرتك
يا علي مدد ياعلي مدد ياعلي مدد ياعلي مدد
انشاء الله ال سعود وكل من والاهم لجهنم وبس المصير انتم وشيخكم
اللهم اني اسئلك حسن الخاتمه
اللهم عجل لؤليك الفرج
يا رب احسن ختامنا
اللهم إننا مُقصرون وأنت الكريم
ومذنبون وأنت الحلِيم و فُقراء إليك
وأنت الغنيْ عنّا ، اللهُم تجاوز عنّا
بـ عفوك و مغفرتك يا حيّ يا قيُوم
استغفرك ربيْ واتوب الي
اللهم نسالك حسن الخاتمة … اللهم انا نسالك توبة نصوحا قبل الممات … اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك و فجائة سخطك و نقمتك و غضبك.
سبحان الله والله على كل شيئ قدير
اللهم انى اسألوك العفو والعافية ف الدنيا والأخيره
من مات فقد قامت قيامته الا يكفي هذا ؟
الحمد لله…
اللهم اعنا على دكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة سبحان الله
La hawla wala quowata ila bilahhe
اللهم رحمتك
اي همزين راح تجي يوم القيايمة وشوف اعداء المسلمين اسرائيل وعداء اهل البيت الدواعش
اللهم رحمنا يا رب
اللهم ما تخرجنا منه على خير
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤﻨﺎ برحمتك
ان الله ﻻ يحب كل مختل فخورا
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلاً وارزقنا إجتنابه . وثبتنا على الحق ولا تزغ قلوبنا
اللهم حسن الخاتمة واللهم اجعل آخر كلامنا فى الدنيا أن لا آلة إلا اللة محمد رسول اللة
ياجماعه من اول مانزل القران ربنا,سبحانه,وتعالى كتب فاقتربت الساعه عاشو اهالينا قرون عديدة يعنى الله اعلم اذا كان ده حقيقى ولا لا بس ربنا,يحسن ختامتنا و الله اعلم ممكن نعيش قرون تانيه اولا اولاد اولاد اولادنا يكونو,حضرينها الله اعلم متى هى الساعه
اللهم نسالك حسن الخاتمة
ربنا انا ضلمنا انفسناان لم تغفر لنالانكوننامن الخاسرين اللهم ثبت قلوبنا علا اشهده إلااله الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغفرلي والوالدي واخي واخواتي واكل من قاااااااااااااال ااااااااااااااااااااااامين يااااااااااااااااااااارب العااااااااااااالمين رحمتك وارضوانك انك انت اسميع العليم الحكيم
مفيش حد يعرف يوم القيامة غير الله عز وجل ولا تصدقوه الكلام ده لان علامات يوم القيامة كتيرة مش واحدة بس وشكراا
بسم الله الرحمن الرحيم اود فقط ان اقول ان هذا الكلام (الثلج في السعودية من علا مات الساعة) ولا اريد ان اجرح مشاعركم ولا ادري هل الشيخ قال هذا الكلام اود ان اقول اننا امة ضحكت من جهلها الامم يا ناس ربوا بنيكم علموهم هذبوا فالعلم خير قوام ودعوا كل هذه الخزعبلات جانبا لانكم تقتلون وقتكم في كلام تافه واني انصحكم ان تقرأوا(إقرأ باسم ربك الذي خلق) وابدعوا وانتجوا وفكروا واجتهدوا كفاكم دعاية واذا اردتم الفلاح دعوا جانبا هذه الاساطير لانها لا تسمن من جوع ….ابو مروان
اللهم اني اسألك حُسن الخاتمة يا رب العالمين
انا لله وأنا اليه راجعون. اللهم ﻻملجأ ولا منجا منك اﻻ اليك
أنا لله وانا اليه راجعون. أللهم ﻻمنجا وﻻ ملجا منك أﻻ اليك.
لا حول و لا قوة إلا بالله
اللهم ارزقنا الجنه
لا حول ولا قوة الا باللة اللهم ارحمنا
الله ورسوله اعلم
يوم القيامه لسه بعيد, والله وحده اللي يعلم هو امتي..
بس لازم نعمل لليوم دا .. عشان احنا مقصرين في حق ربنا وبنطلب منه انه يرحمنا … انك تقول استغفر ربي واتوب اليك ربنا بيغفرلك ذنوبك .. حبك لله وللرسول ( صلي الله عليه وسلم) مش بالكلام لا بالفعل بالصلاة اللي بنضياعهاا 🙁 ارحمنا يا رب
يوم القيامه لسه بعيد, والله وحده اللي يعلم هو امتي..
بس لازم نعمل لليوم دا .. عشان احنا مقصرين في حق ربنا وبنطلب منه انه يرحمنا … انك تقول استغفر ربي واتوب اليك ربنا بيغفرلك ذنوبك .. حبك لله وللرسول ( صلي الله عليه وسلم) مش بالكلام لا بالفعل بالصلاة اللي بنضياعهاا 🙁 ارحمنا يا رب
الحمدلله على نعمة
زهقتونا ، خلص بقا
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين اللهم نسالك حسن الخاتمه
يارب رحمتك بعبادك يالله
عﻻمة
سال احد الصحابه رسول الله ص الله عليه وسلم متى الساعه فقال اذا ضاعت االامانه فانتظر الساعه قال وكيف اضاعتها يا رسوالله قال ص الله عليه وسلم اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعه ًًًًًً وفى حديث سال اعرابى. رسول الله ص الله عليه وسلم متى الساعه فقال ص الله عليه وسلم وما اعددت لها. قال اعددت لها صيام وصلاه وحج واكثرهم حب الله ورسوله فقال صً. انت. مع من احببت
عندما هبطه النيزك علي الءرد. قالو علامات ساعه
فنقرد الدينصور؟
La
تعالى الله ..لا يعلم الغيب الا هو..نحن لا علم لنا بالساعه..ولكن من الجيد تذكير الناس بالساعه من حين لاخر..فقد يتوب بعضهم عن ما يعفعلون ..ففعلا اراضينا يغمرها الدم وليس المياه..
ليش لا ان علامات قيام الساعه الصغرى كلها ظهرت ونحن نترقب الكبرى علما ان ظهور نبينا الاكرم الف الصلاة والسلام عليك يااحب الخلق وسيد االخلق هي من علامات الصغرى والان تحققت الكثير منها التطاول في البناء اختفاء الرحمه بين الناس والحروب والكوارث وقتل الناس الابرياء بدون ذنب وكثره الزلال وغيرها
الله اكبر
Alahoma altif bina
وتخرج علامة أخري من علامات الساعة قريبا من أوروبا وهي
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتي يتأحالف المسلمين مع بنى الأصفر وهم الأوروبيين ضد عدوا مشترك وهم اليهود عندها يخرج الدجال من غضبة يغضبها والدجال يخرج من يهود
أليس الأحداث الارهابية الأخيرة في فرنسا مؤشرات علي ذلك
عندما وقف الأوروبيون مناصري لنا متحدين معنا في قضيتنا الفلسطينية بالاعتراف لنا بدولة فلسطينية ثار ثائرة اليهود وافتعلوا فعلتهم القضرة في الهجوم المسلح في فرنسا واتهام المسلمين بالإرهاب لتتراجع فرنسا عن موقفها النبيل تجاه القظية الفلسطينية
أيها المسلمون ليس بينكم وبين القيامة إلا القليل فأرجعوا إلى ربكم بالتوبة واستعدوا ليوم القيامة
وتخرج علامة أخري من علامات الساعة قريبا من أوروبا وهي
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتي يتأحالف المسلمين مع بنى الأصفر وهم الأوروبيين ضد عدوا مشترك وهم اليهود عندها يخرج الدجال من غضبة يغضبها والدجال يخرج من يهود
أليس الأحداث الارهابية الأخيرة في فرنسا مؤشرات علي ذلك
عندما وقف الأوروبيون مناصري لنا متحدين معنا في قضيتنا الفلسطينية بالاعتراف لنا بدولة فلسطينية ثار ثائرة اليهود وافتعلوا فعلتهم القضرة في الهجوم المسلح في فرنسا واتهام المسلمين بالإرهاب لتتراجع فرنسا عن موقفها النبيل تجاه القظية الفلسطينية
أيها المسلمون ليس بينكم وبين القيامة إلا القليل فأرجعوا إلى ربكم بالتوبة واستعدوا ليوم
هذا جهل جهل فيقوا يا عرب مهزلة علم الغيب يعرفوا كان ربي
اللهم امين
سبحان الله إنالساعة آتية لا ريب فيها
اللهم سلم سلم في الدنيا والاخره فليس لنا سواك في محيانا ومماتنا يا الله منك العقول والغفران يا ارحم الراحمين ياارحم الراحمين ياارحم الراحمين أمين أنا وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وكل الرسل والأنبياء من عند الله تبارك الله رب العالمين
سبحان الله العظيم
تت
اللهم ارحمنا يا الله
اللهم ارحمنا وقنا عذاب النار ياارحم الرحيمين
اذا مات ابن ادم قامت قيامته
اللهم ارحمنا وقنا عذب القبر وعذب جهنم وإسكان الجنه مع سيدنا محمد وأصحابه واهلين
يسألونك عن الساعه، قل الساعه علمها عند الله.
واذا أردنا ان تتحرى علامات الساعه فالأولى ان نقول : وجود مثل هؤلاء الشيوخ واحده كن تلك العلامات. و الذين يدعون العلم بكل شي.
سبحان الله العظيم الله اكبر ولله الحمد
يارب رحمتك
اللهم ارحم امته السلام
Allahoma irhamna birahmatik
هذا الإمام، وأمثاله كثيرون، هوممّن ملؤوا عقول المسلمين جهلا وشعوذة وجمّدوا الفكر والدين و جمّدوا بالتالي الحضارة عند المسلمين في العهود القروسطيّة..!!
هذا كلام غير دقيق ولايحق لاي عالم الجزم في مسالة علامات يوم القيامة فهي لايعلمها الا الله وحده وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية قالوا قسم من العلماء في ذالك الوقت انها من علامات الساعة الكبرى في تفسيرهم
ربنا يغفر لنا ذنوبنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ظهور كثير من علامات الساعة لانجزم في شي الله اعلم نطق الحديدووو المسلم يعمل لدنياه كأنك ميت غدا يحافظ علي جميع فروضه ويؤمن بان الله اعلم
اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم
حتى لو الشيخ مش قال الكلام ده لازم الناس تتعظ ويرجعو انفسهم
اسال الله حسن الخاتمه
لا حول ولاقوه لابلله الواحد الاحد
يا رب الطف بنا
ربنا اتنا في الدنية حسنة وفي اخرةحسنة وقنا عداب النار امين يا رب العالمين
الله اعلي واعلم
اللهم اهدنا وارحمنا .. انك انت الغفور الرحيييم !!
يارب سترك وعفوك عن كل المسلمين فانهم عبيدك ردهم اليك ردا جميلا ياااااااااااااااااارب
alahoma ltof bna ya rab
يا الله
اللهم إني أسألك حسن الخاتمه اللهم توفنا وانت راضٍ عنا اللهم آمين
لاحول ولاقوة الابالله اسرعكم بالفتوة اقربكم الى النار لو الشيخ حكى انها علامة من علامات الساعة كان صرح وحكى شفهي وخطب
يارب ارحمناء وجعلانا من اصحاب الجنه
la ya ragel houwantoum mota3alimin aw ghawyin gahel ?? il kalam dah malouch ima ya cha3eb il talg dah natigat 3asifa tabi3ya
أنا أتمنى بعجلة يوم القيامة لكي نصطف صفا امام الحساب كاسنان المشط
اللهم ارحمنا
اي علامه ظاهره طبيعيه الثلوج
هذه دلائل ضهور الإمام المهدي
قولو من علامات الظهور
الله اكبر وعد الله حق
Ya rab irhamna walmosslimin wahdi omatana ya 3aziz ya jabr waktob lana hossn al khatima eeeeeemin
اللهم احسن خاتمتينا وعاقبتينا في الدنيا والاخره
اللهم ارحم المسلمين اجمعين يا رب و قنا عذاب النار و اجعلنى من اهل الصراط المستقيم
اللهم نسألك العفو والعافية
يا رب الطف فينا يا رب العالمين
يارب سترك احفظنا يارب
اللهم ارحمنا برحمتك
Subhana lah
الله اعلم المهم الانسان ايكون صالح والي يريده ربي العالمين ايصير والحمدلله علي كل حال
الحمد الله على نعمة الاسلام
سبحان الله والحمد لله يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم احسن خاتمتنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها والطف بنا في ما جرت به المقادير ولا تؤاخذنا بالعجز والتقصير يا رب العالمين
اللهم رحمنا
NEltof be
تبوك في الأصل من بلاد الشام وليس من الجزيرة العربيّة
يارب سترك
سبحان الله
لا حوله ولا قوة الا بالله
وين انهار ونعيم وحنا احترقنا من الحروب
وما العجيب في ذلك .. لقد عاشت الجزيرة العربية في ما مضي عصورا جليدية ثم انحسر الجليد عنها تدريجيا و تحولت الى مناطق خضراء و يكفي اﻻشارة الى الماموث النجدي الذي وجدت اثاره في الجزيرة العربية وهو حيوان يشبه الفيل و يتغذى على اﻻعشاب و يستهلك كميات كبيرة يوميا من اﻻعشاب و الخضار مما يعني وفرة هذه المصادر في ذلك الزمان
وقد يرجع الجليد مرة ثانية لسبب جيولوجي او ﻻسباب مناخية في اي وقت .. اريد ان اعرف ما عﻻقة يوم القيامة بذلك علما بان الساعة علمها عند الله تعالى وهي من علوم ابغيب غير المتاحة حتى للانبياء
الخبر جذب الصدق هوا وفاة ملك سعوديه قبل ٢ يوم واخفاء وفاته وهي علامة قوية لظهور القائم من أل محمد عج الله فرجه شريف لاعلاقه بلثلوج بشي
اللهم احسن ختامنا
لو كان الكلام صحيح ضعو صورة التغريدة
و لكن اظنكم و الله اعلم نصابين تبحثون عن زيادة اعداد المتابعين على الفيسبوك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة و قنا عذاب النار
وروي عن بعض علماء الحرم قولهم: ان ظهور السيسي هو علامة علی قرب نهاية إسرائيل، وان سقوطه يعني بظء العد التنازلي لنهايتها
سبحان الله العظيم
علامات يوم القيامه واضحه وهي متحدثا في اوطاننا والناس تتمني الموت رموش لاقياته فقر وكفر وقتل في بعضنا
اللهم أحسن الخاتمة
صح
ذا كلام كذب ماحصلنا علئ ماء نشرب نشتري الوايت بخمسة الف. فنحن مهددون بالجفاف وانتم بتقلون الجزيره العربية بترجع مروج بس بعتقد انه بتعنوا قناة الجزيره .اتقوا اللة يامن تتاجرون بالدين الشرق الاوسط ملي بالدماء وليس بالمياه
ذا كلام كذب ماحصلنا علئ ماء نشرب نشتري الوايت بخمسة الف. فنحن مهددون بالجفاف وانتم بتقلون الجزيره العربية بترجع مروج بس بعتقد انه بتعنوا قناة الجزيره .اتقوا اللة يامن تتاجرون بالدين الشرق الاوسط ملي بالدماء وليس بالمياه
الله أرحم من عباده
الساعه علمها عند الله والثلوح كل سنه تبوووك ثلوج
لا تصدقو هذه اكذيب
يارب ارحمنا برحمتك وارفع عنا ونجنا وقنا عداب النار يارحمان
الله يرحمنا ويرحم والدينا وموتانا
امين يارب العالمين
اللهم ارحمنا واغفر لنا وقنا عذاب النار
لا اله الا الله محمد عبده ورسوله
آللهم عجل بضهور قائم آل بيت محمد بحق محمد وآل محمد
آللهم عجل فرجهم .. وألعن عدوهم
Sobhanalah
اللهم ارحمنا وارحم آبائنا و أجدادنا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم و اﻻموات يوم يقوم الحساب
Hadek daiyma لاااله الا الله وحده لا شريك له
اللهم نسألك حسن الخاتمه
جزاكم الله خيرا
ربنا اهدن
كل سنة وتبوك تغطيها الثلوج
Alah akbar. Inchala. Enes elkola. Yebdo isalo amin
هذاصحيح
امين
الشيخ له موقع على تويتر لكن ﻻأعلم ان كان قال هذا الكﻻم ام ﻻ
السلام عليكم
ربنا ارحمنا وقنا عذاب النار
ربنا ارحمنا وقنا عذاب النار
اللهم احسن خاتمتنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها والطف بنا في ما جرت به المقادير ولا تؤاخذنا بالعجز والتقصير يا رب العالمين
اللهم احسن خاتمتنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها والطف بنا في ما جرت به المقادير ولا تؤاخذنا بالعجز والتقصير يا رب العالمين
المنقول خطأ و ليس للشيخ حساب على تويتر و ليس من حق أحد أن يجزم بنفسه أن هذه علامة من علامات الساعة
يارب
الكيمترل
الكيمترل
اللهم انت ربى خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابؤ بذنبى فغفر لى فأنه لا يغفر الذنوب الا انت
لا حول ولا قوة الا باللة اللهم ارحمنا
الحمدلله
اللهم سلم سلم في الدنيا والاخره فليس لنا سواك في محيانا ومماتنا يا الله منك العقول والغفران يا ارحم الراحمين ياارحم الراحمين ياارحم الراحمين أمين أنا وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وكل الرسل والأنبياء من عند الله تبارك الله رب العالمين