بالفيديو.. داعش تهدد أمريكا ، شاهد ماذا قالوا لها

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صرح أحد عناصر “داعش” أو ما يسمى بإقامة الدولة الإسلامية فى العراق والشام ، قائلاً : ” أقول لأمريكا إن الخلافة الإسلامية تأسست ولن نتوقف ، ولا تكونوا جبناء وتهاجمونا بطائرات دون طيار ، وذلك بدلاً أن تقوموا بإرسال جنودكم الذين قد لقوا الذل على أيدينا فى العراق ” .

وتابع الجندي المنتمي لـ “داعش” من خلال الفيديو الذي نُشر على “اليوتيوب” ومواقع التواصل الأجتماعي ، قائلاً : “نحن سنذلكم فى كل مكان إن شاء الله ، وسوف نرفع راية الجهاد داخل البيت الأبيض قريباً بإذن الله “.